Идеальная пара: Екатерина Кухар поделилась нежным фото со своим мужем

Украинская артистка балета Екатерина Кухар поделилась с подписчиками семейным снимком.

Екатерина Кухар поделилась нежным фото со своим мужем instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Известная прима-балерина Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует со своим мужем Александром Стояновым на фоне сверкающих гирлянд. Пара выглядит очень гармонично и счастливо вместе. Новогодний снимок Екатерина сопроводила соответственным текстом о предстоящих чудесах в грядущем году:

«Я всеми фибрами души ощущаю, что все в ожидании немыслимого чуда, которое ждёт нас после боя курантов... будто мы все очнёмся от страшного сна и всё будет как прежде... Главное, держать хвост пистолетом и смело идти на встречу нашему новому числовому этапу, собственно, как и всегда... только под свет гирлянд и брызги шампанского!»

Поклонники восхитились романтичным снимком, и осыпали звездную семью комплиментами:

«Какие вы красивенные». «Милые». «Крутые!» «Идеальная пара». «Очень красивая пара». «Красивые, романтичные, счастливые».

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