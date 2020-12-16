Идеальная пара: Екатерина Кухар поделилась нежным фото со своим мужем
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Известная прима-балерина Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует со своим мужем Александром Стояновым на фоне сверкающих гирлянд. Пара выглядит очень гармонично и счастливо вместе. Новогодний снимок Екатерина сопроводила соответственным текстом о предстоящих чудесах в грядущем году:
«Я всеми фибрами души ощущаю, что все в ожидании немыслимого чуда, которое ждёт нас после боя курантов... будто мы все очнёмся от страшного сна и всё будет как прежде... Главное, держать хвост пистолетом и смело идти на встречу нашему новому числовому этапу, собственно, как и всегда... только под свет гирлянд и брызги шампанского!»
Поклонники восхитились романтичным снимком, и осыпали звездную семью комплиментами:
«Какие вы красивенные».
«Милые».
«Крутые!»
«Идеальная пара».
«Очень красивая пара».
«Красивые, романтичные, счастливые».
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