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«Подружки»: бывшая жена Узелкова умилила Сеть снимком с дочерью

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Бывшая жена Узелкова Марина Боржемская поделилась с подписчиками милым снимком.

Бывшая жена Узелкова умилила Сеть снимком с дочерью
Бывшая жена Узелкова умилила Сеть снимком с дочерью
instagram.com/uzelkova.marina

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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость позирует со своей дочерью Оливией. Для фотосессии спортсменка и ее маленькая копия надели белые махровые халаты и накрутили бигуди на волосы. Девочка нежно обхватила руками лицо своей мамы, глядя ей в глаза.

Под публикацией Марина призналась, что дорожит каждой минутой, проведенной вместе с детьми:

«Не могу удержаться, чтоб в сотый раз за день не сказать слова любви, нежности и восхищения ими, уже такими взрослыми и самостоятельными».

Также Боржемская посоветовала фолловерам не забывать говорить о любви близким людям:

«Не упускайте даже малейшего шанса показать свою любовь своим самым главным людям в этом мире».

Поклонникам очень понравился трогательный снимок телезвезды, и они рассыпались в комплиментах:

«Мариночка, вы с Оливкой очаровательны».

«Две красотки».

«Вы такие милые. Чудесные, трогательные фото».

«Малая огонь».

«Мариночка! Как же это мило и очень красиво».

«Вы обе такие милые. Будьте счастливы».

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Источник: ivonа bigmir)net

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