«Подружки»: бывшая жена Узелкова умилила Сеть снимком с дочерью

Бывшая жена Узелкова Марина Боржемская поделилась с подписчиками милым снимком.

Бывшая жена Узелкова умилила Сеть снимком с дочерью instagram.com/uzelkova.marina

Читай также: «Ты огонь»: Мишель Андраде показала сексуальный танец под новую песню

Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость позирует со своей дочерью Оливией. Для фотосессии спортсменка и ее маленькая копия надели белые махровые халаты и накрутили бигуди на волосы. Девочка нежно обхватила руками лицо своей мамы, глядя ей в глаза.

Под публикацией Марина призналась, что дорожит каждой минутой, проведенной вместе с детьми:

«Не могу удержаться, чтоб в сотый раз за день не сказать слова любви, нежности и восхищения ими, уже такими взрослыми и самостоятельными».

Также Боржемская посоветовала фолловерам не забывать говорить о любви близким людям:

«Не упускайте даже малейшего шанса показать свою любовь своим самым главным людям в этом мире».

Поклонникам очень понравился трогательный снимок телезвезды, и они рассыпались в комплиментах:

«Мариночка, вы с Оливкой очаровательны». «Две красотки». «Вы такие милые. Чудесные, трогательные фото». «Малая огонь». «Мариночка! Как же это мило и очень красиво». «Вы обе такие милые. Будьте счастливы».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.