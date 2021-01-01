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Даша Ульянова подсказала, что обязательно нужно посмотреть на новогодние праздники

Спецтема: Новый год 2021
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Подборка фильмов на Новый год 2021 от победительницы "Холостяка 10" Даши Ульяновой.
Даша Ульянова подсказала, что обязательно нужно посмотреть на новогодние праздники
Даша Ульянова подсказала, что обязательно нужно посмотреть на новогодние праздники
instagram.com/dasha_ulyanovaa

Победительница десятого сезона популярного романтического реалити-шоу “Холостяк“ Даша Ульянова поделилась с поклонниками новой фотографией в стильном зимнем образе.

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Так, на странице в Инстаграм 24-летняя гимнастка опубликовала свежий кадр, где предстала в белом пальто и черных сапогах на шпильке. Свой наряд девушка дополнила сумкой нежно-розового цвета и наручными часами. 

Новый снимок Даша решила сопроводить подборкой на новогоднюю тематику. Ульянова разместила список фильмов, которые, по ее мнению, обязательно нужно посмотреть в декабре и январе.

Подборка фильмов на Новый год 2021 от Даши Ульяновой:

❄️ “Один дома“, 1 и 2 части;
❄️ “Дневник Бриджет Джонс“;
❄️ “Отпуск по обмену“;
❄️ “Очень плохие мамочки“;
❄️ “Рождество на двоих“;
❄️“Рождественская история“;
❄️ “Ёлки“;
❄️ “Полярный экспресс“;
❄️ “Ночь перед Рождеством“;
❄️ “Санта Клаус“;
❄️ “Щелкунчик и 4 королевства“.

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Теги: Даша Ульянова, фильмы на новый год, Новый год 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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