Подборка фильмов на Новый год 2021 от победительницы "Холостяка 10" Даши Ульяновой.

Даша Ульянова подсказала, что обязательно нужно посмотреть на новогодние праздники instagram.com/dasha_ulyanovaa

Победительница десятого сезона популярного романтического реалити-шоу “Холостяк“ Даша Ульянова поделилась с поклонниками новой фотографией в стильном зимнем образе.

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Так, на странице в Инстаграм 24-летняя гимнастка опубликовала свежий кадр, где предстала в белом пальто и черных сапогах на шпильке. Свой наряд девушка дополнила сумкой нежно-розового цвета и наручными часами.

Новый снимок Даша решила сопроводить подборкой на новогоднюю тематику. Ульянова разместила список фильмов, которые, по ее мнению, обязательно нужно посмотреть в декабре и январе.

Подборка фильмов на Новый год 2021 от Даши Ульяновой:

❄️ “Один дома“, 1 и 2 части;

❄️ “Дневник Бриджет Джонс“;

❄️ “Отпуск по обмену“;

❄️ “Очень плохие мамочки“;

❄️ “Рождество на двоих“;

❄️“Рождественская история“;

❄️ “Ёлки“;

❄️ “Полярный экспресс“;

❄️ “Ночь перед Рождеством“;

❄️ “Санта Клаус“;

❄️ “Щелкунчик и 4 королевства“.

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