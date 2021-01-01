Даша Ульянова подсказала, что обязательно нужно посмотреть на новогодние праздники
Победительница десятого сезона популярного романтического реалити-шоу “Холостяк“ Даша Ульянова поделилась с поклонниками новой фотографией в стильном зимнем образе.
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Так, на странице в Инстаграм 24-летняя гимнастка опубликовала свежий кадр, где предстала в белом пальто и черных сапогах на шпильке. Свой наряд девушка дополнила сумкой нежно-розового цвета и наручными часами.
Новый снимок Даша решила сопроводить подборкой на новогоднюю тематику. Ульянова разместила список фильмов, которые, по ее мнению, обязательно нужно посмотреть в декабре и январе.
Подборка фильмов на Новый год 2021 от Даши Ульяновой:
❄️ “Один дома“, 1 и 2 части;
❄️ “Дневник Бриджет Джонс“;
❄️ “Отпуск по обмену“;
❄️ “Очень плохие мамочки“;
❄️ “Рождество на двоих“;
❄️“Рождественская история“;
❄️ “Ёлки“;
❄️ “Полярный экспресс“;
❄️ “Ночь перед Рождеством“;
❄️ “Санта Клаус“;
❄️ “Щелкунчик и 4 королевства“.
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