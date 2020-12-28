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"Рановато замуж": София Ротару против свадьбы внучки с 32-летним бизнесменом

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София Ротару прокомментировала будущую свадьбу 19-летней Сони Евдокименко и 32-летнего Дениса Жаданова.
"Рановато замуж": София Ротару против свадьбы внучки с 32-летним бизнесменом
"Рановато замуж": София Ротару против свадьбы внучки с 32-летним бизнесменом
instagram.com/sofiarotaru.official

В октябре 2020 года внучка знаменитой певицы Софии Ротару, 19-летняя Соня Евдокименко рассекретила своего бойфренда. Девушка состоит в отношениях с украинским IT-предпринимателем и вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Жадановым.

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Недавно звездная бабушка София Михайловна дала интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“. Во время разговора с ведущей артистка высказалась о возможной скорой свадьбе Сони и Дениса.

Ротару рассказала, что внучка уже познакомила ее со своим 32-летним избранником. Певица заявила, что не хотела бы, чтобы Соня рано выходила замуж. София Михайловна считает, что сначала Евдокименко нужно получить образование.

“Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится“, - отметила Ротару.

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Теги: София Ротару, соня евдокименко, Денис Жаданов, Світське життя
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Источник: ivonа bigmir)net

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