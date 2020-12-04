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Внучка Ротару показала, какой сюрприз устроила бойфренду на его 32-летие

Комментариев: 2
19-летняя Соня Евдокименко и ее возлюбленный, бизнесмен Денис Жаданов сейчас вместе находятся в Майами.
Внучка Ротару показала, какой сюрприз устроила бойфренду на его 32-летие
Внучка Ротару показала, какой сюрприз устроила бойфренду на его 32-летие
instagram.com/iamsofiaeve

В конце октября, 19-летняя внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару, певица, блогер, модель и начинающий дизайнер Соня Евдокименко рассекретила своего нового бойфренда. Девушка встречается с украинским IT-предпринимателем и вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Жадановым, который 2 года назад попал в список Forbes “Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий“. 

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А на днях возлюбленному Евдокименко исполнилось 32 года. Мужчина решил показать подписчикам, какой сюрприз Соня приготовила ему на день рождения. Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Денис запостил короткое видео, где можно увидеть, как девушка бизнесмена украсила их гостиничный номер в Майами и что заказала на праздничный завтрак.

“Спасибо тебе, Соня Евдокименко, за организацию всего этого“, - написал Жаданов.

Внучка Ротару показала, какой сюрприз устроила бойфренду на его 32-летие
Внучка Ротару показала, какой сюрприз устроила бойфренду на его 32-летие
Скриншот
Внучка Ротару показала, какой сюрприз устроила бойфренду на его 32-летие
Внучка Ротару показала, какой сюрприз устроила бойфренду на его 32-летие
Скриншот
Внучка Ротару показала, какой сюрприз устроила бойфренду на его 32-летие
Внучка Ротару показала, какой сюрприз устроила бойфренду на его 32-летие
Скриншот

Отметим, что по случаю праздника внучка Ротару опубликовала в Инстаграм-Сторис редкое фото с бойфрендом-именинником, который старшее ее на 13 лет.

Соня Евдокименко и Денис Жаданов
Соня Евдокименко и Денис Жаданов
скриншот

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Теги: соня евдокименко, София Ротару, Денис Жаданов
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.12.2020, 15:09
Оценка:  0
гость
А ещё Соня спрятала под кроватью 10 голожопых подружек, у которых очко было обведено красной помадой, и именинник всем в ихнем ряду засадил! Вот причина благодарности Жаданова!
гость  (аноним)  04.12.2020, 15:05
Оценка:  0
гость
И миньeтик
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