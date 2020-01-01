19-летняя внучка Ротару в дерзком мини-платье снялась в Майами

Соня Евдокименко запостила в Инстаграм видео со съемок новой фотосессии в Майами.

Внучка украинской певицы Софии Ротару, 19-летняя фотомодель певица, блогер и начинающий дизайнер Соня Евдокименко похвасталась стильными образами из новой фотосъемки. Так, на своей странице в Инстаграм девушка опубликовала видео, где она соблазнительно позировала фотографу в дизайнерском районе Майами.

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Сначала Соня предстала в коротеньком платье черного цвета. Наряд выгодно подчеркнул стройные и длинные ноги Евдокименко. Позже девушка появилась в кадре в белой майке, светлых джинсах и белых кедах. Свой образ она дополнила коричневой сумкой и солнцезащитными очками.

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