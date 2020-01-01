«Я причинила боль»: Ксения Мишина ответила хейтерам насчет победителя в «Холостячке»

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками своим мнением насчет финала шоу «Холостячка».

Ксения Мишина ответила хейтерам насчет победителя в «Холостячке» instagram.com/misha.k.ua

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Главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина подверглась волне критики из-за своего выбора в финале проекта. Зрители прониклись романтической историей и всем сердцем болели за счастливое будущее Алексея и Ксении. Однако девушка призналась, что полюбила другого мужчину, и приняла предложение руки и сердца от антигероя – Александра Эллерта. Такое решение вызвало негодование у фолловеров, которые, не стесняясь, высказали свое мнение. Однако и Ксения Мишина не стала молчать, резко ответив хейтерам на своей странице в Инстаграм:

«Я понимаю, почему так бомбануло. Многие увидели в одном из героев - шанс! Многие так и писали: Ксюша, ты упустила свой шанс. Многие обвиняли меня в том, что я обманывала и причинила боль человеку. Боль, возможно. Но к счастью в финале оставались осознанные мужчины, которые идя на проект понимали, что так может быть с каждым! Обманывала ли я?! Ну Камон! Конечно нет, в этом же и есть суть реалити, мне подобрали из тысяч заявок такие типажи, которые изначально мне подходили ❤️».

Поклонники выразили слова поддержки Ксении в комментариях:

«Вьі с Сашей🔥 и никого не слушайте! Огроменной Вам любви💗💗💗». «Какие правильные слова, многие ищут не любовь, а удобства». «Это твой выбор! Будь счастлива❤️». «Я правда восхищаюсь вами. Вы выбрали сердцем, не обманув никого, ни себя, ни другого человека».

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