«Очень опасный прием»: Надя Дорофеева показала свое лицо максимально близко
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость показала свою идеальную внешность максимально близко, сидя в кресле у гримера. Артистка запечатлела яркий макияж на лице без изъянов, стреляя глазами в камеру.
Под публикацией Надя написала так:
«Мои глаза тебе всё скажут».
Певица часто радует фанатов пикантными снимками и видео со съемок, изредка демонстрируя моменты из личной жизни. Однако фолловеры с большим интересом следят за творческими успехами любимой исполнительницы.
Поклонники восхитились внешним видом Дорофеевой, и рассыпались в комплиментах:
«Потрясающие глаза ❤️».
«В твои глаза невозможно не влюбиться😍😍😍».
«Красотка❤️».
«От тебя так мажет».
«Надя, это очень опасный прием! Все люди, посмотревшие это видео, утонули в твоих глазах».
«Какая же ты красивая».
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