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«Очень опасный прием»: Надя Дорофеева показала свое лицо максимально близко

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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками видероликом со съемок.

«Очень опасный прием»: Надя Дорофеева показала свое лицо максимально близко
«Очень опасный прием»: Надя Дорофеева показала свое лицо максимально близко
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость показала свою идеальную внешность максимально близко, сидя в кресле у гримера. Артистка запечатлела яркий макияж на лице без изъянов, стреляя глазами в камеру.

Под публикацией Надя написала так:

«Мои глаза тебе всё скажут».

Певица часто радует фанатов пикантными снимками и видео со съемок, изредка демонстрируя моменты из личной жизни. Однако фолловеры с большим интересом следят за творческими успехами любимой исполнительницы.

Поклонники восхитились внешним видом Дорофеевой, и рассыпались в комплиментах:

«Потрясающие глаза ❤️».

«В твои глаза невозможно не влюбиться😍😍😍».

«Красотка❤️».

«От тебя так мажет».

«Надя, это очень опасный прием! Все люди, посмотревшие это видео, утонули в твоих глазах».

«Какая же ты красивая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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