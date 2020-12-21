«Потому что могу»: Алла Костромичева показала растяжку в откровенном наряде
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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость запечатлена в боди и прозрачной юбке, эффектно задирая ногу к верху, лежа ступеньках. Таким способом знаменитость решила продемонстрировать фанатам гибкость своего тела. Судя по всему, видео было снято на съемках проекта «Топ-модель по-украински».
Под публикацией Алла написала так:
«Просто потому что могу...»
Поклонники восхитились растяжкой Костромичевой, и осыпали девушку комплиментами в комментариях:
«Крутая!»
«Богиня».
«Боооже! Эти ноги»,
«Вы просто идеал».
«Вы невероятная, восхищаюсь вами».
«Шикарные ноги».
«Ты прекрасна».
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