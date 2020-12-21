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«Потому что могу»: Алла Костромичева показала растяжку в откровенном наряде

Комментариев: 2
Украинская супермодель Алла Костромичева поделилась с подписчиками пикантным видео.

Алла Костромичева показала растяжку в откровенном наряде
Алла Костромичева показала растяжку в откровенном наряде
instagram.com/alla

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость запечатлена в боди и прозрачной юбке, эффектно задирая ногу к верху, лежа ступеньках. Таким способом знаменитость решила продемонстрировать фанатам гибкость своего тела. Судя по всему, видео было снято на съемках проекта «Топ-модель по-украински».

Под публикацией Алла написала так:

«Просто потому что могу...»

Поклонники восхитились растяжкой Костромичевой, и осыпали девушку комплиментами в комментариях:

«Крутая!»

«Богиня».

«Боооже! Эти ноги»,

«Вы просто идеал».

«Вы невероятная, восхищаюсь вами».

«Шикарные ноги».

«Ты прекрасна».

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Теги: Алла Костромичева, Алла Костромичева 2020, Алла Костромичева супермодель, Алла Костромичева видео, Алла Костромичева инстаграм
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    21.12.2020, 08:40
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
С тремя неграми за раз она тоже может, но не показывает же.
гость  (аноним)  21.12.2020, 08:30
Оценка:  0
гость
Анарексичка. Дистрофика, просто больной человек.
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