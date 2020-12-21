«Виновные понесут наказание»: Светлана Лобода возмутилась, что ее клип удалили

Украинская певица Светлана Лобода рассказала, что ее клип удалили на YouTube канале.

Светлана Лобода возмутилась, что ее клип удалили instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в образе из нового клипа. На портретном кадре знаменитость запечатлена в черной кофте, которая спала с плеч, с кудрявыми волосами и ярким макияжем. Под публикацией певица призналась, что долгожданную новую песню и клип злоумышленники удалили с платформы YouTube. Однако артистка просто так этого не оставит:

«В ночь с субботы на воскресенье на нашем YouTube канале был удален клип #moLOko.

В настоящее время мы решили данную ситуацию и видео находится в общем доступе.

Наша служба безопасности разбирается с происшествием, по результатам, виновные понесут наказание».

Поклонники выразили слова поддержки в комментариях, и признались, что этот клип стал их любимым:

«Клип шикарный 😍😍😍😍😍 песня 🔥». «Самый лучший артист = лучшая песня, лучший клип, и все награды, и скоро все они будут ваши !!!! ❤️🔥💕💥». «Невероятный клип на очень душевную песню ❤️». «Ура!!! А то сегодня без клипа очень скучно😔 огромное спасибо, Светлана, за такую чудесную песню и клип 😘😊». «Жалко.... Клип супер давно не получала от песни и от клипа такого удовлетворения👏👏👏🔥🔥🔥🌟🌟🌟».

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