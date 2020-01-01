«Богиня»: Леся Никитюк восхитила фанатов своей красотой
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку снимков из гримерки. На кадрах знаменитость запечатлена в телесном боди, которое подчеркивает пышную грудь и стройную фигуру артистки. Образ Леся дополнила ярким макияжем и локонами на волосах.
Под публикацией Никитюк рассказала, что занимается благотворительностью:
«Вчора був дуже насичений і емоційний день!!! Вперше в житті я відчула свято Миколая!!! Я загадала бажання і не думала що воно так швидко здійсниться ...😄❤️🙏
Буквально за пів дня я назбирала необхідну суму на транспортний інкубатор для новонароджених...»
Поклонники восхитились не только внешней, но и внутренней красотой Леси, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Моя Барби❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌹».
«Красивая🔥❤️Огонь😍».
«Красотулька».
«Лесичка умничка👍».
«Красотка».
«Богиня👍».
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