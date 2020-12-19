Признание Холостячки: кого выбрала Ксения Мишина в финале реалити?

На СТБ состоялся долгожданный финал романтического реалити «Холостячка»!

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Ксения Мишина сделала свой выбор и ответила взаимностью одному из двух мужчин. От кого же – бизнесмена Алексея Тригубенко или автора Студии «Квартал 95» Александра Эллерта – девушка приняла кольцо и сказала заветное «да»? А также, какими были признания претендентов на сердце первой украинской Холостячки?

Признание Алексея Тригубенко на Холостячке

Пресс-служба

Я мечтал и не верил, что такая девушка, как ты, может когда-нибудь быть так близко. Порой я думаю, что это сон. Но когда понимаю, что это реальность, — чувствую себя по-настоящему счастливым. Камеры — не моя история. Поэтому в начале проекта чувствовал себя не в своей тарелке и хотел уйти. Но твоя красота, улыбка, звонкий смех не давали опускать руки. Ты единственная, кто заставляет меня забыть о работе и совершать безумные поступки. Ты превращаешь меня в того Лешу, который готов на все ради любви. Самое главное, что я понял: я хочу всю жизнь быть с тобой. И даже если бы я был бессмертным, я бы пожертвовал этим, чтобы быть рядом. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты разделила со мной мою жизнь. Ксюша, ты примешь это кольцо?

Признание Александра Эллерта на Холостячке

«Любимый», «любимая», — все эти слова люди говорят благодаря любви. Но интересно, где живет любовь? Все вокруг твердят, что любовь не знает границ. А у сердца есть четкие границы. Как она, такая бескрайняя, умещается в маленьком сердце? Может, она не в сердце живет? Может, тогда в голове? Но там живут мысли, которые мешают любви. Думаю, любовь не стала бы жить с такими шумными соседями. Тогда, может, она живет там, высоко, где звезды? Мне кажется, там для нее идеальное место, где космос и Вселенная. Я уверен, что именно Вселенная давала мне знаки сделать шаг и прийти на проект. Я хочу наш с тобой космос, нашу бесконечность, нашу Вселенную, нашу семью. Я очень сильно тебя люблю и хочу, чтобы ты стала моей женой! Ты выйдешь за меня замуж?

И с Алексеем, и с Александром Ксения пережила в проекте самые яркие эмоции. На каждом свидании мужчинам удавалось удивлять Холостячку, вместе бороться со страхами, открываться новым ощущениям. И именно сильные чувства привели их в финал. Но только один из мужчин услышал взаимное признание в любви. В финале проекта Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта.

«Саш, мне сложно представить нашу с тобой жизнь. Несмотря на твою легкость и беззаботность, мне с тобой бывает тяжело. Я сейчас тебе скажу честно: я боюсь, что ты не будешь выполнять свои обещания. Я боюсь конфликтов, что ты не сможешь мне до конца открыться и довериться. Я очень долго думала над нашими с тобой отношениями. И ты знаешь, я могу придумать тысячи причин, почему нам не суждено быть с тобой вместе. Но пока ты рассуждал, где живет любовь, я точно поняла, где сейчас находится моя. Она сейчас рядышком со мной и очень волнуется. Я тебя тоже люблю, и да, я согласна», — приняла предложение Ксения Мишина.

В романтическом реалити «Холостячка» сложилась пара — Ксения Мишина и Александр Эллерт. Остались ли они вместе? Как сейчас обстоят дела у других мужчин? Обо всем этом узнайте в следующую пятницу, 25 декабря в 19:00, в «Холостячка. Жизнь после проекта».

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