Не идет ужасно! "Голое" платье Поляковой раскритиковали в пух и прах

Певица Оля Полякова показала горячий образ в откровенном наряде, а публика его не поняла .

Полякову "разнесли" за наряд в сети instagram.com/polyakovamusic

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Певица Оля Полякова продолжает эпатировать публику. Не успели утихнуть обсуждения ее новой короткой прически, как звезда снова шокировала фолловеров.

На свежем эфире программы “Маскарад“ Оля появилась в очень откровенном платье.

Фото Полякова добавила в Инстаграм.

Черный мини-наряд декорирован вырезами на боках и спине. Платье получается почти “голым“.

Полякову "разнесли" за наряд в сети instagram.com/polyakovamusic

Полякову "разнесли" за наряд в сети instagram.com/polyakovamusic

Полякову "разнесли" за наряд в сети instagram.com/polyakovamusic

Полякову "разнесли" за наряд в сети

Подписчики прокомментировали образ Оли Поляковой - мнения разделились:

Я врать не буду. Вам это платье не идёт оно ужасное😱 вы красотка 👍❤️

Не ваш образ

Мне часто нравятся ваши образы, даже если откровенные 😷.. но этот 😱😱😱😱😱

ОЛЯ, ЧТО Ж ТЫ ТВОРИШЬ ТО🔥🔥💦

Все медленно опускается вниз, проклятая гравитация 😁

ОЛЕЧКАААА, ОБРАЗ ВАЩЕ ОГОНЬ🔥, - написали в сети.

​ Полякову "разнесли" за наряд в сети

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