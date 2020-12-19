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Не идет ужасно! "Голое" платье Поляковой раскритиковали в пух и прах

Комментариев: 1
Певица Оля Полякова показала горячий образ в откровенном наряде, а публика его не поняла .

Полякову
Полякову "разнесли" за наряд в сети
instagram.com/polyakovamusic

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Певица Оля Полякова продолжает эпатировать публику. Не успели утихнуть обсуждения ее новой короткой прически, как звезда снова шокировала фолловеров.

На свежем эфире программы “Маскарад“ Оля появилась в очень откровенном платье.

Фото Полякова добавила в Инстаграм.

Черный мини-наряд декорирован вырезами на боках и спине. Платье получается почти “голым“.

Полякову
Полякову "разнесли" за наряд в сети
instagram.com/polyakovamusic

Полякову
Полякову "разнесли" за наряд в сети
instagram.com/polyakovamusic

Полякову
Полякову "разнесли" за наряд в сети
instagram.com/polyakovamusic

Полякову
Полякову "разнесли" за наряд в сети

Подписчики прокомментировали образ Оли Поляковой - мнения разделились:

  • Я врать не буду. Вам это платье не идёт оно ужасное😱 вы красотка 👍❤️
  • Не ваш образ
  • Мне часто нравятся ваши образы, даже если откровенные 😷.. но этот 😱😱😱😱😱
  • ОЛЯ, ЧТО Ж ТЫ ТВОРИШЬ ТО🔥🔥💦
  • Все медленно опускается вниз, проклятая гравитация 😁
  • ОЛЕЧКАААА, ОБРАЗ ВАЩЕ ОГОНЬ🔥, - написали в сети.

Полякову
Полякову "разнесли" за наряд в сети

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Теги: Оля Полякова, мини, откровенные платья звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.12.2020, 13:11
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Голой попы мало!
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