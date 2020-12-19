Не идет ужасно! "Голое" платье Поляковой раскритиковали в пух и прах
Певица Оля Полякова показала горячий образ в откровенном наряде, а публика его не поняла .
Читай также: “Наташа, да что ж вы творите!“: Могилевская взорвала сеть молодежным хитом
Певица Оля Полякова продолжает эпатировать публику. Не успели утихнуть обсуждения ее новой короткой прически, как звезда снова шокировала фолловеров.
На свежем эфире программы “Маскарад“ Оля появилась в очень откровенном платье.
Фото Полякова добавила в Инстаграм.
Черный мини-наряд декорирован вырезами на боках и спине. Платье получается почти “голым“.
Подписчики прокомментировали образ Оли Поляковой - мнения разделились:
- Я врать не буду. Вам это платье не идёт оно ужасное😱 вы красотка 👍❤️
- Не ваш образ
- Мне часто нравятся ваши образы, даже если откровенные 😷.. но этот 😱😱😱😱😱
- ОЛЯ, ЧТО Ж ТЫ ТВОРИШЬ ТО🔥🔥💦
- Все медленно опускается вниз, проклятая гравитация 😁
- ОЛЕЧКАААА, ОБРАЗ ВАЩЕ ОГОНЬ🔥, - написали в сети.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Супермодель Синди Кроуфорд показала голое фото в снегу
- В ботфортах и откровенном купальнике: Деми Роуз поразила горячим образом
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил