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"Мой подарок для себя": Наталка Денисенко показала, как отмечает 31-летие

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Звезда "Крепостной" Наталка Денисенко в свой день рождения решила расслабиться в джакузи при свечах.
"Мой подарок для себя": Наталка Денисенко показала, как отмечает 31-летие
"Мой подарок для себя": Наталка Денисенко показала, как отмечает 31-летие
instagram.com/natalka_denisenko

В четверг, 17 декабря, звезда сериала “Крепостная“, известная украинская актриса Наталка Денисенко отмечает день рождения. Телезвезде исполняется 31 год.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис именинница рассказала, какой подарок сделала сама себе. Сначала Денисенко опубликовала короткое видео, где показала свой завтрак в кафе. Актриса заказала суши, сок и кофе.

“Сегодня у меня день “для себя“. Поэтому на завтрак все мое самое любимое“, - написала Наталка.

Наталка Денисенко показала, как отмечает 31-летие
Наталка Денисенко показала, как отмечает 31-летие
скриншот

Позже артистка разместила еще один ролик, где рассказала, что решила в свой день рождения расслабиться в джакузи при свечах.

“Мой подарок для себя“, - подписала видео именинница.

Наталка Денисенко показала, как отмечает 31-летие
Наталка Денисенко показала, как отмечает 31-летие
скриншот
Наталка Денисенко показала, как отмечает 31-летие
Наталка Денисенко показала, как отмечает 31-летие
скриншот
Наталка Денисенко показала, как отмечает 31-летие
Наталка Денисенко показала, как отмечает 31-летие
скриншот

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Теги: Наталка Денисенко
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Источник: ivonа bigmir)net

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