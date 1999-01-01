Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Именинница Кэтрин Винник: Интересные факты о канадской актрисе с украинскими корнями

Комментариев: 0
17 декабря звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник отмечает 43-летие.
Именинница Кэтрин Винник: Интересные факты о канадской актрисе с украинскими корнями
Именинница Кэтрин Винник: Интересные факты о канадской актрисе с украинскими корнями
instagram.com/katherynwinnick

В четверг, 17 декабря, канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник отмечает день рождения. Звезде сериала “Викинги“ исполняется 43 года. По случаю праздника Ivona подготовила подборку интересных фактов из жизни именинницы.

  • Читай также: Герцоги Кембриджские выпустили рождественскую открытку с тремя детьми

    Родители Кэтрин Роман Винницкий и Леся Винницкая родом из Галичины. Одна из бабушек актрисы родилась на Львовщине, а один из дедушек - на Тернопольщине. В 1940-х годах во время Второй мировой войны предки актрисы сбежали за границу от советских властей. Сначала они оказались в нацистской Германии, а затем семья эмигрировала в Канаду.

Кэтрин Винник с отцом
Кэтрин Винник с отцом
instagram.com/katherynwinnick

  • При рождении актриса получила имя Катерина Анна Винницкая.
  • Дедушка Кэтрин, Владимир Винницкий, был сечевым стрельцом, а один из ее прадедов служил поручиком 1-й Запорожской дивизии Армии УНР.

Кэтрин Винник в детстве
Кэтрин Винник в детстве
instagram.com/katherynwinnick

  • У Кэтрин есть два брата, Маркиян и Адам, и сестра Дарья.
  • Будущая актриса до 8 лет разговаривала только на украинском языке.

Именинница Кэтрин Винник
Именинница Кэтрин Винник
instagram.com/katherynwinnick

  • В юности знаменитость занималась тхэквондо. Винник имеет черный пояс и серебряную медаль чемпионата Канады. Кроме того, актриса является лицензированным телохранителем.

  • Читай также: Даша Ульянова из “Холостяка 10“ засветила пышную грудь в коротеньком платье

    Актерский дебют Кэтрин состоялся в 1999 году. За 20-летнюю кинокарьеру Винник сыграла в более 35-ти фильмах и сериалах. Однако всемирную известность ей принесла роль Лагерты в “Викингах“.

Кэтрин Винник в сериале
Кэтрин Винник в сериале "Викинги"
instagram.com/katherynwinnick

  • В одном из интервью в 2015 году Винник выступила со словами поддержки в адрес Украины:

“Я считаю, что Украина переживает очень тяжелое время. Очень важно, что украинцы держатся вместе, помогают друг другу, борются за свободу и демократические цели. Мне глубоко больно, и я поддерживаю борьбу Украины. Я верю, что это сделает Украину сильнее и все закончится победой“.

Именинница Кэтрин Винник
Именинница Кэтрин Винник
instagram.com/katherynwinnick

  • О личной жизни актрисы известно очень мало. Ходили слухи, что ранее Кэтрин состояла в отношениях с экс-женихом Софии Вергары, актером и предпринимателем Ником Лоебом.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кэтрин Винник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь