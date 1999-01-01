Именинница Кэтрин Винник: Интересные факты о канадской актрисе с украинскими корнями

17 декабря звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник отмечает 43-летие.

В четверг, 17 декабря, канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник отмечает день рождения. Звезде сериала “Викинги“ исполняется 43 года. По случаю праздника Ivona подготовила подборку интересных фактов из жизни именинницы.

Читай также: Герцоги Кембриджские выпустили рождественскую открытку с тремя детьми Родители Кэтрин Роман Винницкий и Леся Винницкая родом из Галичины. Одна из бабушек актрисы родилась на Львовщине, а один из дедушек - на Тернопольщине. В 1940-х годах во время Второй мировой войны предки актрисы сбежали за границу от советских властей. Сначала они оказались в нацистской Германии, а затем семья эмигрировала в Канаду.

Кэтрин Винник с отцом instagram.com/katherynwinnick

При рождении актриса получила имя Катерина Анна Винницкая.

Дедушка Кэтрин, Владимир Винницкий, был сечевым стрельцом, а один из ее прадедов служил поручиком 1-й Запорожской дивизии Армии УНР.

Кэтрин Винник в детстве instagram.com/katherynwinnick

У Кэтрин есть два брата, Маркиян и Адам, и сестра Дарья.

Будущая актриса до 8 лет разговаривала только на украинском языке.

Именинница Кэтрин Винник instagram.com/katherynwinnick

В юности знаменитость занималась тхэквондо. Винник имеет черный пояс и серебряную медаль чемпионата Канады. Кроме того, актриса является лицензированным телохранителем.

Читай также: Даша Ульянова из “Холостяка 10“ засветила пышную грудь в коротеньком платье Актерский дебют Кэтрин состоялся в 1999 году. За 20-летнюю кинокарьеру Винник сыграла в более 35-ти фильмах и сериалах. Однако всемирную известность ей принесла роль Лагерты в “Викингах“.

Кэтрин Винник в сериале "Викинги" instagram.com/katherynwinnick

В одном из интервью в 2015 году Винник выступила со словами поддержки в адрес Украины:

“Я считаю, что Украина переживает очень тяжелое время. Очень важно, что украинцы держатся вместе, помогают друг другу, борются за свободу и демократические цели. Мне глубоко больно, и я поддерживаю борьбу Украины. Я верю, что это сделает Украину сильнее и все закончится победой“.

Именинница Кэтрин Винник instagram.com/katherynwinnick

О личной жизни актрисы известно очень мало. Ходили слухи, что ранее Кэтрин состояла в отношениях с экс-женихом Софии Вергары, актером и предпринимателем Ником Лоебом.

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