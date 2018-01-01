"Пережила ад": Наталка Денисенко вылечилась от коронавируса

Звезда "Крепостной" Наталка Денисенко получила негативный тест на COVID-19, а ее муж и мама все еще борятся с тяжелой формой заболевания.

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Известная украинская актриса, исполнительница роли Ларисы в сериале “Крепостная“, Наталка Денисенко поделилась радостной новостью. После 18 дней лечения от коронавируса она наконец-то получила негативный тест. Об этом телезвезда рассказала на своей странице в Инстаграм.

“Вчера утром сдала тест, никому не говорила, очень переживала... после полуночи получила результат : “Не виявлено“. Боже, как я счастлива!!!!! 😭😭😭🙏🙏🙏🙏🙏 я даже прослезилась от радости, меня бросило в такой мандраж...“, - поделилась эмоциями актриса.

Наталка рассказала, что за несколько дней до теста к ней она начала чувствовать некоторые запахи. Артистка добавила, что сделала дополнительные анализы, чтобы узнать последствия болезни.

“За пару дней до теста я начала чувствовать некоторые запахи, лучше дышать и чувствовать себя. Конечно, НЕ всё позади , меня каждый день встречает слабость и волнообразные головные боли, но это лучше чем весь тот ад который мы пережили.... Сегодня сдала анализы крови что бы отследить последствия вируса, надеюсь все будет в порядке🙏“, - написала актриса.

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Также Денисенко рассказала, что ее 62-летняя мама и муж, актер Андрей Фединчик все еще лечатся от тяжелой формы COVID-19. Звезда подсказала фанам, какие витамины нужно принимать для профилактики.

“Сейчас каждый день колю уколы 💉 Маме для сердца и Андрею для разжижения крови, у них осложнения...но очень верю что скоро все наладится🙏🙏🙏 очень очень хочется этого 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 Прошу всех беречь себя и окружающих! Соблюдайте меры карантина❤️ Пейте витамин С, Д, Цинк для профилактики“, - обратилась к подписчикам Наталка.

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