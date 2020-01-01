Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Модель Роми Стрейд показала, как менялась ее фигура за 9 месяцев беременности

Комментариев: 0
Модель Victoria's Secret Роми Стрейд опубликовала видео, на которых она продемонстрировала, как рос ее беременный животик.
Модель Роми Стрейд показала, как менялась ее фигура за 9 месяцев беременности
Модель Роми Стрейд показала, как менялась ее фигура за 9 месяцев беременности
instagram.com/romeestrijd

Известная нидерландская топ-модель, один из “ангелов“ бренда Victoria’s Secret, Роми Стрейд, которая в начале декабря родила первенца, решила показать поклонникам, как менялась ее фигура во время беременности.

Читай также: Вика из “НеАнгелов“ показала, как отметила 35-летие в Дубае

Так, на своем официальном ютуб-канале  25-летняя звезда разместила видео, где она в лосинах и бюстгальтере демонстрировала на камеру округлившийся животик. Девушка снималась каждые 2-3 недели беременности. В конце ролика Роми позировала с новорожденной дочерью на руках.

“Привет, ребята, некоторые из вас просили меня снять видео о беременности. В этом ролике я показываю свой недельный прогресс. Мы влюблены и очень благодарны за рождение нашей дочери Минт ван Леувен“, - говорится в описании к видео.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Роми Стрейд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь