Модель Victoria's Secret Роми Стрейд опубликовала видео, на которых она продемонстрировала, как рос ее беременный животик.

Модель Роми Стрейд показала, как менялась ее фигура за 9 месяцев беременности instagram.com/romeestrijd

Известная нидерландская топ-модель, один из “ангелов“ бренда Victoria’s Secret, Роми Стрейд, которая в начале декабря родила первенца, решила показать поклонникам, как менялась ее фигура во время беременности.

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Так, на своем официальном ютуб-канале 25-летняя звезда разместила видео, где она в лосинах и бюстгальтере демонстрировала на камеру округлившийся животик. Девушка снималась каждые 2-3 недели беременности. В конце ролика Роми позировала с новорожденной дочерью на руках.

“Привет, ребята, некоторые из вас просили меня снять видео о беременности. В этом ролике я показываю свой недельный прогресс. Мы влюблены и очень благодарны за рождение нашей дочери Минт ван Леувен“, - говорится в описании к видео.

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