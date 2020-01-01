Фронтвумен "The Hardkiss" Юлия Санина показала фото с выпускного

На школьном выпускном Юлия Санина появилась в платье с пикантными вырезами.

Известная украинская певица, вокалистка группы “The Hardkiss“ и финалистка проекта “Танцы со звездами 2020“ Юлия Санина поделилась с подписчиками редкой фотографией из семейного альбома, на котором запечатлена с челкой.

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На своей странице в Instagram тридцатилетняя исполнительница опубликовала архивный снимок со своего выпускного. На фото Юлия танцевала со своим отцом. Девушка была одета в желтом платье с цветочным принтом и пикантными вырезами. Свой образ она дополнила массивными браслетами.

Юлия Санина показала фото с выпускного instagram.com/the_hardkiss

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