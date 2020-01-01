Актриса Тая Щурук обнажилась в кадре, чтобы раскрыть одну из граней своего персонажа, Альбины Хаткипер в сериале "Перші ластівки. Zалежні".

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В сериале «Перші ластівки. Zалежні», который Новый канал покажет с 14 декабря по две серии в день, Таисия-Оксана Щурук сыграла популярную блогершу Альбину Хаткипер. Розовые волосы, яркие наряды, длинные ногти — такой вы актрису еще точно не видели. Но на этом смелые эксперименты не закончились.

“Альбина — вебкам-модель (девушка, которая общается с клиентами в видеочатах за деньги, — прим. ред.). Так что по сюжету я должна была раздеться, — рассказала Таисия-Оксана. — Для меня откровенные сцены — не проблема, потому что это всего-навсего часть работы. К тому же, на съемках все было лояльно: соски заклеены, все культурно. Наглой обнаженки в кадре не будет. Но красивые очертания тела — да“.

Тая Щурук снялась топлес в сериале "Перші ластівки. Zалежні" Пресс-служба

Кстати, кадры с раздеванием — не просто эффектная картинка. В этой сцене скрыт свой посыл.

“Момент с обнажением — очень крутой ход. Альбина раздевает себя, но вместе с этим она себя и прячет. Это — одна из ее масок, — отметила актриса сериала Нового канала. — Ей надо раздеться, чтобы почувствовать любовь, которой ей не хватает в отношениях и семье. Чтобы посмотреть на себя глазами людей, которые видят ее обнаженной. Это важная тема — не просто сняла лифчик, здесь есть смысл“.

Смотрите сериал “Перші ластівки. Zалежні“ с 14 декабря в 21:00 по две серии в день (с понедельника по четверг) на Новом канале!

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