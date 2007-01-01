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Влад Яма показал страстное танго с Натальей Могилевской

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Влад Яма поделился архивным видео со съемок международного третьего сезона "Танців з зірками" в 2007 году.
Влад Яма показал страстное танго с Натальей Могилевской
Влад Яма показал страстное танго с Натальей Могилевской
instagram.com/vladyama_official

Народная артистка Украины Наталья Могилевская и танцор Влад Яма являются одной из самых ярких пар проекта “Танці з зірками“. Они вместе участвовали в шоу в самом первом сезоне в 2006 году и третьем международном в 2007 году.

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По случаю Международного дня танго Влад решил поделиться архивным роликом, где он исполняет этот танец с Натальей. На своей станице в Инстаграм Яма опубликовал видео 13-летней давности, где он и Могилевская продемонстрировали на паркете танго под песню “Натянутый канат“ Владимира Высоцкого.

“Сегодня Международный день танго. Вместо тысячи пожеланий - каждому из вас загадываю испытать этот прекрасный танец на себе. Ну а пока - наш вариант. Спасибо, Наталья Могилевская, за надрыв и честность!..🤗“, - подписал видео танцор.

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Теги: Влад Яма, Наталья Могилевская, Танці з зірками
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Источник: ivonа bigmir)net

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