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Первый кадр: модель Victoria's Secret впервые стала мамой

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Нидерландская модель Роми Стрейд поделилась с подписчиками радостной новостью.

Модель Victoria's Secret впервые стала мамой
Модель Victoria's Secret впервые стала мамой
instagram.com/romeestrijd

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«Ангел» Victoria's Secret Роми Стрейд на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с новорожденным малышом. На кадре знаменитость показала процесс кормления своего ребенка. У модели и ее возлюбленного Лоренса ван Лиувена родилась дочь, которую они назвали Минт. Под милой публикацией Роми написала трогательные слова:

«Минт ван Лиувен. Чувствую благословение, когда наконец держу тебя в своих объятиях. Мы так тебя любим!»

Напомним, что Стрейд рассказывала о трудностях, с которыми столкнулась перед тем, как решила забеременеть. Врачи поставили девушке неутешительный диагноз, но супермодель решила пересмотреть свое питание и образ жизни, что и позволило ей забеременеть в скором времени:

«Причиной моих бед стало пребывание организма в постоянном стрессе из-за частых путешествий и переездов, ежедневных тренировок и диеты. Я не ощущала свое перенапряжение, поэтому мне было трудно увидеть причину. А на самом деле я сильно давила на себя и недобирала в весе».

Супермодель посоветовала девушкам, которые пытаются забеременеть, что нужно верить в себя и тогда все получится:

«Мне хочется сказать женщинам, пытающимся забеременеть: верьте в себя, будьте добры к себе и своему организму, не позволяйте плохим мыслям одержать верх над вами».

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Источник: ivonа bigmir)net

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