Слава Каминская рассказала, как на нее повлиял развод
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Популярная исполнительница Слава Каминская украсила обложку журнала Viva. На обложке глянца знаменитость предстала со своими детьми, а в интервью рассказала о своем самоощущении после развода. Артистка не скрывает, что было непросто, однако переломные моменты в жизни она восприняла, как бесценный опыт:
«Произошла переоценка ценностей, изменились приоритеты. На какие-то ситуации я стала абсолютно по-новому реагировать: на людей, поступки, поведение. Все воспринимается гораздо проще».
Также звезда добавила, что раньше переживала из-за трудностей. А сейчас даже к сложным ситуациям относится с благодарностью.
Напомним, что Слава Каминская развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским из-за ревности, на почве которой возникали частые ссоры. Сейчас пара воспитывает двоих совместных детей – сына Леонарда и дочь Лауру.
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