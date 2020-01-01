Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Слава Каминская рассказала, как на нее повлиял развод

Комментариев: 0
Украинская певица Слава Каминская поделилась с фанатами личной информацией.

Слава Каминская рассказала, как на нее повлиял развод
Слава Каминская рассказала, как на нее повлиял развод
instagram.com/babaslavka

Читай также: Жена Влада Ямы показала роскошную фигуру в топе

Популярная исполнительница Слава Каминская украсила обложку журнала Viva. На обложке глянца знаменитость предстала со своими детьми, а в интервью рассказала о своем самоощущении после развода. Артистка не скрывает, что было непросто, однако переломные моменты в жизни она восприняла, как бесценный опыт:

«Произошла переоценка ценностей, изменились приоритеты. На какие-то ситуации я стала абсолютно по-новому реагировать: на людей, поступки, поведение. Все воспринимается гораздо проще».

Также звезда добавила, что раньше переживала из-за трудностей. А сейчас даже к сложным ситуациям относится с благодарностью.

Напомним, что Слава Каминская развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским из-за ревности, на почве которой возникали частые ссоры. Сейчас пара воспитывает двоих совместных детей – сына Леонарда и дочь Лауру.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Слава Каминская, Слава Каминская 2020, Слава Каминская фото, Слава Каминская певица, Слава Каминская дети
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь