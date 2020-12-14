"Стройняшка" Вера Брежнева рассекретила свой вес
Украинская певица, актриса и ведущая Вера Брежнева, которая в 2003-2007 годах была участницей группы “ВИА Гра“, поделилась с поклонниками соблазнительным фото и рассекретила свой вес.
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Так, недавно на официальной странице в Инстаграм 38-летняя исполнительница запостила кадр, где она позировала на диване в спортивном костюме коричневого цвета. Наряд состоял из короткого топа и обтягивающих лосин.
Один из пользователей Сети решил поинтересоваться в комментариях под свежей публикацией, сколько весит певица. Брежнева призналась, что сейчас ее вес - 55 килограмм.
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