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"Стройняшка" Вера Брежнева рассекретила свой вес

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Сколько весит экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева.
"Стройняшка" Вера Брежнева рассекретила свой вес
"Стройняшка" Вера Брежнева рассекретила свой вес
instagram.com/ververa

Украинская певица, актриса и ведущая Вера Брежнева, которая в 2003-2007 годах была участницей группы “ВИА Гра“, поделилась с поклонниками соблазнительным фото и рассекретила свой вес.

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Так, недавно на официальной странице в Инстаграм 38-летняя исполнительница запостила кадр, где она позировала на диване в спортивном костюме коричневого цвета. Наряд состоял из короткого топа и обтягивающих лосин.

Вера Брежнева рассекретила свой вес
Вера Брежнева рассекретила свой вес
instagram.com/ververa

Один из пользователей Сети решил поинтересоваться в комментариях под свежей публикацией, сколько весит певица. Брежнева призналась, что сейчас ее вес - 55 килограмм.

Вера Брежнева рассекретила свой вес
Вера Брежнева рассекретила свой вес
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Теги: Вера Брежнева
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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