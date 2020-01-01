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Дженнифер Лопес показала, какую вечеринку устроила в честь 75-летия мамы

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Певица Дженнифер Лопес вместе с бойфрендом организовала грандиозный праздник по случаю дня рождения мамы.
Дженнифер Лопес показала, какую вечеринку устроила в честь 75-летия мамы
Дженнифер Лопес показала, какую вечеринку устроила в честь 75-летия мамы
instagram.com/jlo

Популярная американская исполнительница и актриса Дженнифер Лопес очаровала пользователей Сети семейными кадрами, сделанными на праздновании дня рождения ее мамы - Гваделупе Лопес.

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Так, на своей странице в Инстаграм 51-летняя звезда показала, какой сюрприз устроила маме по случаю ее 75-летия. Дженнифер вместе с родственниками и бойфрендом Алексом Родригесом украсила дом воздушными шариками и заказала праздничный торт.

“✨ Сюрприз ✨ Поздравляю с 75-летием мою прекрасную мамочку!!! Я так сильно тебя люблю 💕 Все мы любим. Ты олицетворяешь молодость и вечность в любом возрасте... Спасибо за твою бесконечную любовь, энергию, поддержку и за то, что ты просто являешься собой!!! Я люблю тебя вечно ♥“, - трогательно обратилась к имениннице певица.

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Теги: Дженнифер Лопес
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Источник: ivonа bigmir)net

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