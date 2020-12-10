Джей Ло засветила грудь в наряде с глубоким декольте.

Мегапопулярная американская исполнительница и актриса Дженнифер Лопес не устает радовать поклонников роскошными формами в откровенных нарядах. На своей странице в Инстаграм 51-летняя звезда поделилась кадров из новой пикантной фотосессии.

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На свежем снимке Лопес позировала в темно-коричневом топе с глубоким декольте, мини-юбке, длинной светло-коричневой шубе и сапогах на шпильке. Одну ногу знаменитость поставила на стул. Свой горячий образ Дженнифер дополнила ярким мейкапом и укладкой.

“На улице немного прохладно ⛄️❄️✨ Всем счастливых праздников! 🎄🎁 ❄️“, - подписала снимок певица.

51-летняя Дженнифер Лопес взбудоражила Сеть горячим фото instagram.com/jlo

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