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51-летняя Дженнифер Лопес взбудоражила Сеть горячим фото

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Джей Ло засветила грудь в наряде с глубоким декольте.
51-летняя Дженнифер Лопес взбудоражила Сеть горячим фото
51-летняя Дженнифер Лопес взбудоражила Сеть горячим фото
instagram.com/jlo

Мегапопулярная американская исполнительница и актриса Дженнифер Лопес не устает радовать поклонников роскошными формами в откровенных нарядах. На своей странице в Инстаграм 51-летняя звезда поделилась кадров из новой пикантной фотосессии.

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На свежем снимке Лопес позировала в темно-коричневом топе с глубоким декольте, мини-юбке, длинной светло-коричневой шубе и сапогах на шпильке. Одну ногу знаменитость поставила на стул. Свой горячий образ Дженнифер дополнила ярким мейкапом и укладкой.

“На улице немного прохладно ⛄️❄️✨ Всем счастливых праздников! 🎄🎁 ❄️“, - подписала снимок певица.

51-летняя Дженнифер Лопес взбудоражила Сеть горячим фото
51-летняя Дженнифер Лопес взбудоражила Сеть горячим фото
instagram.com/jlo

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Теги: Дженнифер Лопес
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Источник: ivonа bigmir)net

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TIBURON    10.12.2020, 15:54
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