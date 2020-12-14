«Я совершила ошибку»: Ксения Мишина высказалась о своем выборе в «Холостячке»

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками размышлениями о проекте «Холостячка».

Ксения Мишина высказалась о своем выборе в «Холостячке» instagram.com/misha.k.ua

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Главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость предстала в черном классическом костюме, пиджак от которого она надела на голое тело. Дерзкий образ актриса дополнила массивным украшением на шее, ярким макияжем и уложенными назад волосами.

Под публикацией Ксения объяснила, почему в прошлом эфире проект покинул Андрей Рыбак, несмотря на то, что между ними была явная симпатия:

«Многие пишут, что я совершила ошибку. Но что такое ошибка? Ошибка-это когда что-то идёт не так, но сердце не может ошибаться. В пятницу я приняла такое решение лишь потому, что хорошо поняла, что чувствую, а точнее сказать, чего не чувствую».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые осудили Мишину за такой выбор, а другие – поддержали девушку:

«Это не ошибка, это правильный выбор. Ксю, ты просто прелесть». «Вы такая красивая! Вы большая молодец! Обожаю вас, вы меня вдохновляете». «Если судить со стороны, то больше всего вам подходил Рыбак! Но это ваше решение». «Ксю, все правильно. Нет ошибок, так сказало сердце, значит, так правильно».

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