Украинская журналистка Катя Осадчая поделилась с подписчиками семейным снимком.

Катя Осадчая в обтягивающем платье спровоцировала слухи о беременности instagram.com/kosadcha

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Популярная телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует в красном обтягивающем платье и бежевом пальто, которое накинула на плечи. Образ телезвезда дополнила легкими локонами на волосах и сдержанным макияжем. Рядом с Катей запечатлен ее муж – Юрий Горбунов, который предстал в костюме Деда Мороза.

Под публикацией Осадчая призналась, что верила в сказочного персонажа до десяти лет:

«Діда Мороза викликали? Я років до 10 вірила, що під ялинкою подарунки з‘являються з легкої руки Діда з білою бородою 😅 а ви до якого віку вірили в дива?»

Поклонникам понравился забавный снимок звездной пары, и некоторые из фанатов заметили округлившийся животик у Кати, предположив о ее беременности:

«Вдруге вагітна? Чи такий ракурс просто..» «Я тоже заметила округлившийся животик». «Беременна?»

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