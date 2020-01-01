Танцы по Zoom: Шоптенко показала, как преподает в КНУКиИ во время пандемии
Популярный украинский хореограф Алена Шоптенко, которая в 2006 году вместе с Владимиром Зеленским стала победительницей “Танців з зірками“, рассказала о своих рабочих буднях во время пандемии коронавируса.
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На своей странице в Инстаграм 32-летняя танцовщица показала, как сейчас проходят ее занятия по предмету “Искусство балетмейстера“ в Киевском национальном университете культуры и искусств. Студенты, которые в будущем мечтают стать известными хореографами, вынуждены обучаться дистанционно по видео. Однако, Шоптенко заявила, что ей вместе с учениками даже удалось создать онлайн постановку в программе Zoom.
“Вот уже второй семестр в КНУКиИ, в котором я преподаю, студенты вынуждены обучаться дистанционно из-за пандемии. Да, признаюсь, это нелегко как для студентов, так и для преподавателей. Тем более, когда речь идёт о хореографии, неотъемлемой частью которой является движение и демонстрация. Я преподаю “Искусство балетмейстера“, и в рамках предмета мы уже умудрились сделать постановку онлайн и вообще всячески расширять границы Zoom с помощью креатива и конечно же желания. Потому что для меня это и есть суть любой творческой профессии - поиск новых смыслов, придумывание новых инструментов и донесения этого до аудитории. Я вообще убеждена, что, если действительно чего-то хочешь и считаешь жизненно необходимым, то любые ограничения только подстегивают, а выход из зоны комфорта ведёт к развитию 💪“, - написала танцовщица.
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