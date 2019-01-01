Алена Шоптенко рассказала, почему не вернется на "Танці з зірками" в роли танцовщицы.

Алена Шоптенко рассказала, почему еще не в составе жюри на "Танцах з зірками" instagram.com/alena_shoptenko

Известная украинская танцовщица, победительница первого сезона “Танців з зірками“ в 2006 году Алена Шоптенко приняла участие в программе “Слава+“, что выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.

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Во время разговора ведущий Слава Демин поинтересовался у 32-летней артистки, почему она еще ни разу не была в составе жюри на “Танцях з зірками“.

“Не знаю, может, я плохо говорю? Тут нужно наверное что-то ещё. Это же не только от меня зависит. Я когда-то хотела, а сейчас, наверное, я была бы не против. Но я не считаю это главной целью своей жизни“, - ответила Шоптенко.

Кроме того, Алена призналась, что больше не будет участвовать в проекте в качестве танцовщицы и главного хореографа. Однако она готова попробовать себя в роли судьи.

“Я уже написала в Инстаграм о том, что в этом сезоне я отработала в последний раз как танцовщица. Ну потому что я уже отдала все, что могла. А главный хореограф проекта - это очень классная должность, но очень тяжелая. Я не боюсь сложностей, но это действительно такой серьезный кусок работы“, - призналась Шоптенко.

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