"Раскрутил Катю Кухар": Педан запостил забавное видео с судьей "Танців з зірками"

Шоумен Александр Педан исполнил танцевальную поддержку с Екатериной Кухар.

Известный украинский ведущий, шоумен и блогер Александр Педан посвятил свой новый пост “Танцям з зірками“. На своей странице в Инстаграм артист опубликовал короткое видео с судьей танцевального проекта Екатериной Кухар.

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В забавном ролике Александр вместе с балериной исполнил сложную поддержку во время съемок нового выпуска юмористической программы Improv Live Show на Новом канале. “Прикиньте, я Кухар розкрутив“, - сказал в видео Педан.

В описании к ролику ведущий решил поинтересоваться у подписчиков, почему его не берут в “Танці з зірками“. Педан даже обратился с этим же вопросом к Владу Яме, Екатерине Кухар и продюсеру проекта Владимиру Завадюку.

“Мене часто питають, чому Педана не беруть у “Танці з зірками“. Я не знаю. Тому хочу запитати про це вас. Голосуємо, друзі! Мене не беруть у “Танці...“ тому що... А) я не надто гарний; Б) я не надто скандальний; В) уже 2 таких самих низьких курдуплі виграли до мене, і вони бояться, що я буду третім; Г) ваш варіант. @ekaterinakukhar_official, мій друг @vladyama_official, може навіть властелін Танців @zavaduk, допоможіть з відповіддю 😂“, - написал Александр.

Мнения пользователей Сети разделились, однако большинство проголосовали за варианты б) и в).

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