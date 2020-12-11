"Я страшная ревнивица": Юлия Санина рассказала об отношениях с мужем

Финалистка "Танців з зірками" Юлия Санина призналась, что не отпустила бы своего мужа на подобные шоу.

Знаменитая украинская певица, вокалистка рок-группы “The Hardkiss“ Юлия Санина откровенно рассказала об отношениях с мужем, гитаристом и креативным продюсером Валерием Бебко во время ее участия в проекте “Танці з зірками 2020“.

Читай также: “Холостячка“ Ксения Мишина познакомится с семьями участников

На днях Санина дала интервью журналистке Рамине Эсхакзай для YouTube-программы “Ходят слухи“, в котором призналась, что не смогла бы отпустить любимого в подобное шоу. Исполнительница заявила, что у нее есть огромный минус - она страшная ревнивица и собственница.

Юлия рассекретила, что супруг не запрещал ей участвовать в “Танцях“, потому что знал, что это ее большая мечта. Хотя, по словам артистки, в начале Вала задевало то, что его жена будет исполнять откровенные танцы с другим мужчиной.

“Я бы на месте Вала, наверное, не смогла бы быть. Я бы была очень против, чтобы он шел туда. Я просто страшная ревнивица и собственница, я считаю это своим минусом. Он понимал, что мне очень нужен этот опыт, что это моя мечта, что я должна ее воплотить в жизнь, иначе не прощу этого себе. Если он запретит, то и ему. В начале, конечно, были вопросы типа: вот такие будут танцы? И что это за фотографии. Но потом стоило просто познакомиться ему с Димой, и сразу стало понятно, что не к чему ревновать“, - поделилась Санина.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.