Группа "The Hardkiss" выпустила трогательный клип на новый трек "Все було так".

Юлия Санина и Вал Бебко показали свою историю любви в новом клипе instagram.com/val_bebko

Мегапопулярная украинская рок-группа “The Hardkiss“ представила новый видеоклип на песню “Все було так“. Премьера ролика состоялась во вторник, 24 ноября, на официальном ютуб-канале коллектива.

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В свежем видео солистка группы, финалистка “Танців з зірками“ Юлия Санина и ее муж, гитарист и креативный продюсер “The Hardkiss“ вместе спели о своей истории любви. Пара не стеснялась демонстрировать чувства на камеру. Режиссером выступил сам Бебко.

В клипе звездные супруги вдвоем едут в лимузине, позже они останавливаются на пшеничном поле. А в конце видео появляется их 5-летний сын Даниил. Отметим, что в ролике чередуются черно-белые и цветные кадры. За 2 часа после премьеры клип на трек “Все було так“ собрал более 36 тысяч просмотров.

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