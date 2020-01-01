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Юлия Санина и Вал Бебко показали свою историю любви в новом клипе

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Группа "The Hardkiss" выпустила трогательный клип на новый трек "Все було так".
Юлия Санина и Вал Бебко показали свою историю любви в новом клипе
Юлия Санина и Вал Бебко показали свою историю любви в новом клипе
instagram.com/val_bebko

Мегапопулярная украинская рок-группа “The Hardkiss“ представила новый видеоклип на песню “Все було так“. Премьера ролика состоялась во вторник, 24 ноября, на официальном ютуб-канале коллектива.

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В свежем видео солистка группы, финалистка “Танців з зірками“ Юлия Санина и ее муж, гитарист и креативный продюсер “The Hardkiss“ вместе спели о своей истории любви. Пара не стеснялась демонстрировать чувства на камеру. Режиссером выступил сам Бебко.

В клипе звездные супруги вдвоем едут в лимузине, позже они останавливаются на пшеничном поле. А в конце видео появляется их 5-летний сын Даниил. Отметим, что в ролике чередуются черно-белые и цветные кадры. За 2 часа после премьеры клип на трек “Все було так“ собрал более 36 тысяч просмотров.

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Теги: The Hardkiss, Юлия Санина, Вал Бебко
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Источник: ivonа bigmir)net

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