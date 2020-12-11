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"Я безумно счастлива": Билык похвасталась дорогим подарком от Могилевской

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Накануне Нового года Наталья Могилевская преподнесла неожиданный сюрприз своей подруге Ирине Билык.
"Я безумно счастлива": Билык похвасталась дорогим подарком от Могилевской
"Я безумно счастлива": Билык похвасталась дорогим подарком от Могилевской
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, знаменитая певица Ирина Билык, которая в этом году отметила 50-летний юбилей, похвасталась подписчикам, что получила дорогой подарок от своей подруге и коллеге по сцене.

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Так, на своей странице в Инстаграм Ирина сообщила, что накануне Нового года еще одна Народная артистка Украины Наталья Могилевская подготовила для нее приятный и очень красивый сюрприз. Наталья решила подарить подруге стильные босоножки от украинского бренда “The COAT“ дизайнера Екатерины Сильченко. Стоимость обуви - 5 200 гривен.

“Приятно получить в канун праздников неожиданный и очень красивый подарок! Дорогая Наташенька, я безумно счастлива такому вниманию и буду готовить ответный сюрприз! Исполнения желаний, чудес и конечно же любви тебе моя любимая подружка!“, - поделилась эмоциями Билык.

"Я безумно счастлива": Билык похвасталась дорогим подарком от Могилевской
instagram.com/bilyk_iryna

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Теги: Ирина Билык, Наталья Могилевская
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Источник: ivonа bigmir)net

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