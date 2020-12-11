Эшли Грэм засветила обнаженную грудь в фотосессии для Vogue
Известная американская plus-size модель Эшли Грэм приняла участие в фотосессии для итальянской версии популярного модного глянца Vogue.
Читай также: Спалился: В Сети рассекретили вероятного победителя “Холостячки“
На своей странице в Инстаграм 33-летняя знаменитость поделилась эффектными кадрами со съемок, где она позировала без бюстгальтера. На снимках Эшли предстала в теплом пальто, трусах с высокой посадкой и обуви на каблуке в компании других пышнотелых моделей - Альвы Клэр, Джилл Кортлев и Паломы Эльзессер.
Еще на нескольких кадрах Эшли позировала одна в безрукавном платье из трикотажа, длинных перчатках белого цвета и с небольшой сумочкой через плечо.
Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото и видео:
⠀Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- “Я безумно счастлива“: Билык похвасталась дорогим подарком от Могилевской
- Пышнотелая модель Эшли Грэм позировала топлес на новых фото
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил