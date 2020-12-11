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Эшли Грэм засветила обнаженную грудь в фотосессии для Vogue

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Plus-size модель Эшли Грэм снялась в откровенном образе для итальянского Vogue.
Эшли Грэм засветила обнаженную грудь в фотосессии для Vogue
Эшли Грэм засветила обнаженную грудь в фотосессии для Vogue
instagram.com/ashleygraham

Известная американская plus-size модель Эшли Грэм приняла участие в фотосессии для итальянской версии популярного модного глянца Vogue. 

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На своей странице в Инстаграм 33-летняя знаменитость поделилась эффектными кадрами со съемок, где она позировала без бюстгальтера. На снимках Эшли предстала в теплом пальто, трусах с высокой посадкой и обуви на каблуке в компании других пышнотелых моделей - Альвы Клэр, Джилл Кортлев и Паломы Эльзессер.

Еще на нескольких кадрах Эшли позировала одна в безрукавном платье из трикотажа, длинных перчатках белого цвета и с небольшой сумочкой через плечо.

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Теги: Эшли Грэм
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Источник: ivonа bigmir)net

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