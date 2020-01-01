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Тина Кароль показала лицо без макияжа крупным планом

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Как певица Тина Кароль выглядит без фирменной алой помады.
Тина Кароль показала лицо без макияжа крупным планом
Тина Кароль показала лицо без макияжа крупным планом
instagram.com/tina_karol

Народная артистка Украины, певица и ведущая “Танцев со звездами“ Тина Кароль порадовала поклонников “честными“ кадрами в соцсети. Артистка показала домашнее фото без мейкапа.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 35-летняя знаменитость опубликовала короткое видео, где она позировала с распущенными волосами в оранжевой шапке и светлом пальто на фоне кирпичной стены. Тина продемонстрировала на камеру идеальную кожу без косметики.

Тина Кароль показала лицо без макияжа крупным планом
Тина Кароль показала лицо без макияжа крупным планом
Скриншот

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivonа bigmir)net

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