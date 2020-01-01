Как певица Тина Кароль выглядит без фирменной алой помады.

Народная артистка Украины, певица и ведущая “Танцев со звездами“ Тина Кароль порадовала поклонников “честными“ кадрами в соцсети. Артистка показала домашнее фото без мейкапа.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 35-летняя знаменитость опубликовала короткое видео, где она позировала с распущенными волосами в оранжевой шапке и светлом пальто на фоне кирпичной стены. Тина продемонстрировала на камеру идеальную кожу без косметики.

Тина Кароль показала лицо без макияжа крупным планом Скриншот

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