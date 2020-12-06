"Лесная нимфа": Кароль соблазнительно обнажилась в лесу
Тина Кароль устроила горячую фотосессию на природе и частично сняла одежду .
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Певица Тина Кароль устроила горячую фотосессию прямо посреди леса. Звезда соблазнительно позировала и даже частично снимала одежду.
Колаж из двух фото появился на фан-странице Тины в Инстаграм.
В кадре Кароль стоит на фоне деревьев, она одета в розовое платье и желтый плащ. На одном из снимков Тина приспускает плащ и обнажает плечи.
Всем доброго воскресного утра.😍, - написали в публикации.
В комментариях подписчики подметили, что Кароль похожа на лесную нимфу.
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