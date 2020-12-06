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"Лесная нимфа": Кароль соблазнительно обнажилась в лесу

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Тина Кароль устроила горячую фотосессию на природе и частично сняла одежду .

Тина Кароль обнажилась в лесу
Тина Кароль обнажилась в лесу
instagram.com/_fantina

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Певица Тина Кароль устроила горячую фотосессию прямо посреди леса. Звезда соблазнительно позировала и даже частично снимала одежду.

Колаж из двух фото появился на фан-странице Тины в Инстаграм.

В кадре Кароль стоит на фоне деревьев, она одета в розовое платье и желтый плащ. На одном из снимков Тина приспускает плащ и обнажает плечи. 

Всем доброго воскресного утра.😍, - написали в публикации. 

Тина Кароль обнажилась в лесу
Тина Кароль обнажилась в лесу
instagram.com/_fantina

В комментариях подписчики подметили, что Кароль похожа на лесную нимфу. 

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Теги: тина кароль, наряды звезд, обнажение
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  06.12.2020, 14:24
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pусский
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