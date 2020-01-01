Экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева запостила видео репетиции концертного номера.

"Не стыдно быть такой горячей?": Вера Брежнева устроила соблазнительные танцы на стуле instagram.com/ververa

Знаменитая певица, бывшая солистка группы “ВИА Гра“ и жена продюсера Константина Меладзе, Вера Брежнева, взбудоражила Сеть новым видео. Звезда показала отрывок из репетиции.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя артистка разместила ролик, где она соблазнительно танцевала со стулом в тренировочном зале под трек “Sestra“. Вера появилась в видео в черных спортивных штанах, белой футболке и черных босоножках на высокой шпильке. Волосы певица собрала в пучок.

“Настроение - танцы на стуле 😜Нашла видео нашей репетиции 💃🏼 и так всегда - репетируешь с нормальным стулом, а на площадке мягкое надувное кресло в 2 раза ниже 😂🙌🏻“, - написала Брежнева.

Пользователи Сети принялись активно комментировать танцевальное видео экс-“ВИА Гры“:

Не стыдно быть такой горячей?! 🔥🔥🔥🔥

Как же классно вы танцуете!!! 🔥♥️

Грация и пластика - высший класс😍😍😍😍

Офигенно танцуете😍😍🔥🔥🔥 Королева танцев! Ждем вас на танці з зірками🔥

Мне нравится хореография, в клипах всегда так необычно танцуйте.... и фигура у вас красивая!

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