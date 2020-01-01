"Один из самых душевных вечеров": Слава Каминская запостила фото с экс-мужем

Солистка "НеАнгелов" показала новое фото с бывшим мужем Эдгаром Каминским и порассуждала на тему отношений.

Солистка популярного украинского дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая участвовала в проекте “Танці з зірками 2020“, удивила поклонников фотографией со своих экс-супругом Эдгаром Каминским.

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Так, на своей странице в Инстаграм 36-летняя артистка запостила кадр, сделанный на праздновании пятого дня рождения дочери Лауры. На снимке Слава нежно прижималась к Эдгару. А в описании к фото певица высказалась о ее отношениях с бывшим мужем. Звезда отметила, что иногда, чтобы сохранить семью, нужно жить порознь.

“Вчера был один из самых душевных вечеров этого года❤️ Как показывает опыт, иногда, чтобы сохранить семью, лучше быть порознь. Если вовремя переступить через обиды и мнимые принципы, можно остаться счастливыми нав-сег-да. Семья начинается там, где есть взаимное уважение, понимание, принятие. И это не всегда происходит под одной крышей. Когда двое людей дарят друг другу смысл жизни - детей - они связаны форэвэ. И именно эти новые, но гораздо более осознанные, отношения хочется строить и сохранять“, - написала Каминская.

Слава Каминская запостила фото с экс-мужем instagram.com/babaslavka

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