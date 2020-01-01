Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Один из самых душевных вечеров": Слава Каминская запостила фото с экс-мужем

Комментариев: 0
Солистка "НеАнгелов" показала новое фото с бывшим мужем Эдгаром Каминским и порассуждала на тему отношений.
"Один из самых душевных вечеров": Слава Каминская запостила фото с экс-мужем
"Один из самых душевных вечеров": Слава Каминская запостила фото с экс-мужем
instagram.com/babaslavka

Солистка популярного украинского дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая участвовала в проекте “Танці з зірками 2020“, удивила поклонников фотографией со своих экс-супругом Эдгаром Каминским.

Читай также: Регина Тодоренко удивила фанов новым имиджем: Как сейчас выглядит ведущая

Так, на своей странице в Инстаграм 36-летняя артистка запостила кадр, сделанный на праздновании пятого дня рождения дочери Лауры. На снимке Слава нежно прижималась к Эдгару. А в описании к фото певица высказалась о ее отношениях с бывшим мужем. Звезда отметила, что иногда, чтобы сохранить семью, нужно жить порознь.

“Вчера был один из самых душевных вечеров этого года❤️ Как показывает опыт, иногда, чтобы сохранить семью, лучше быть порознь. Если вовремя переступить через обиды и мнимые принципы, можно остаться счастливыми нав-сег-да. Семья начинается там, где есть взаимное уважение, понимание, принятие. И это не всегда происходит под одной крышей. Когда двое людей дарят друг другу смысл жизни - детей - они связаны форэвэ. И именно эти новые, но гораздо более осознанные, отношения хочется строить и сохранять“, - написала Каминская.

Слава Каминская запостила фото с экс-мужем
Слава Каминская запостила фото с экс-мужем
instagram.com/babaslavka

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Слава Каминская, Эдгар Каминский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь