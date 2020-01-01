Ким Кардашьян в крошечном бикини понежилась в джакузи
Светская львица Ким Кардашьян запостила горячие фото.
Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, фотомодель и основательница косметического бренда KKW BEAUTY Ким Кардашьян поделилась с пользователями Сети новыми снимками с отдыха.
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На своей странице в Инстаграм 40-летняя знаменитость разместила две фотографии, где она запечатлена на балконе деревянного дома. На свежих снимках Ким позировала в очень откровенном бикини зеленого цвета, сидя на бортике джакузи.
“Всегда находи свой свет! ✨“, - подписала горячие кадры Кардашьян.
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