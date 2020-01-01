Светская львица Ким Кардашьян запостила горячие фото.

Ким Кардашьян в крошечном бикини понежилась в джакузи instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, фотомодель и основательница косметического бренда KKW BEAUTY Ким Кардашьян поделилась с пользователями Сети новыми снимками с отдыха.

Читай также: Оля Цибульская показала голое фото из ванной

На своей странице в Инстаграм 40-летняя знаменитость разместила две фотографии, где она запечатлена на балконе деревянного дома. На свежих снимках Ким позировала в очень откровенном бикини зеленого цвета, сидя на бортике джакузи.

“Всегда находи свой свет! ✨“, - подписала горячие кадры Кардашьян.

Ким Кардашьян в крошечном бикини понежилась в джакузи instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян в крошечном бикини понежилась в джакузи instagram.com/kimkardashian

⠀Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.