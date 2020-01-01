Регина Тодоренко перекрасила волосы в розовый цвет.

Регина Тодоренко удивила фанов новым имиджем: Как сейчас выглядит ведущая instagram.com/reginatodorenko

Украинская ведущая Регина Тодоренко, наиболее известная по тревел-программе “Орел и Решка“, похвасталась результатами нового бьюти-эксперимента. 30-летняя знаменитость решила кардинально сменить имидж.

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Так, на своей странице в Инстаграм Регина опубликовала фото и видео, где засветилась с новой прической. Девушка перекрасила темно-русые волосы в розовый цвет и накрутила локоны. Свой свежий образ Тодоренко дополнила белой кофтой в черную полоску.

“Я тоже не ожидала😁 По вчерашнему опросу в сторис я поняла, что слишком стабильна, ведь 50% опрошенных ответили, что мой максимум - это натуральный цвет волос) Как вам Регина Петровна?“, - прокомментировала новый цвет волос ведущая.

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