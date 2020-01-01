Регина Тодоренко удивила фанов новым имиджем: Как сейчас выглядит ведущая
Украинская ведущая Регина Тодоренко, наиболее известная по тревел-программе “Орел и Решка“, похвасталась результатами нового бьюти-эксперимента. 30-летняя знаменитость решила кардинально сменить имидж.
Читай также: Алена Винницкая рассказала о тяжелой болезни в детстве
Так, на своей странице в Инстаграм Регина опубликовала фото и видео, где засветилась с новой прической. Девушка перекрасила темно-русые волосы в розовый цвет и накрутила локоны. Свой свежий образ Тодоренко дополнила белой кофтой в черную полоску.
“Я тоже не ожидала😁 По вчерашнему опросу в сторис я поняла, что слишком стабильна, ведь 50% опрошенных ответили, что мой максимум - это натуральный цвет волос) Как вам Регина Петровна?“, - прокомментировала новый цвет волос ведущая.
⠀Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Санта Димопулос показала, как отдыхает в Дубае с мужем и годовалой дочерью
- Алена Винницкая рассказала о тяжелой болезни в детстве
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил