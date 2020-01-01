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Слава Каминская показала, как с бывшим мужем отметила 5-летие дочери

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Экс-супруги Слава Каминская и Эдгар Каминский вместе поздравили дочь Лауру с днем рождения.
Слава Каминская показала, как с бывшим мужем отметила 5-летие дочери
Слава Каминская показала, как с бывшим мужем отметила 5-летие дочери
instagram.com/babaslavka

Известная украинская певица, солистка “НеАнгелов“ и участница “Танців з зірками 2020“ Слава Каминская сообщила подписчикам о семейном празднике. В воскресенье, 6 декабря, ее дочь Лаура отметила 5-летие.

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Свое день рождения малышка отпраздновала со звездными родителями и братом Леонардом, которому через 5 дней исполнится 6 лет. На странице Каминской появилось праздничное видео, где семейство собралось на кухне. В ролике певица и ее экс-муж Эдгар Каминский при выключенном свете преподносят имениннице торт со свечами.

“С днём рождения, Лаура!“, - лаконично подписала видео Слава.

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Теги: Слава Каминская, Эдгар Каминский
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Источник: ivonа bigmir)net

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