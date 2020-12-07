Рецепт новогоднего десерта: Леся Никитюк подсказала, как приготовить сырные кексы

Ведущая Леся Никитюк опубликовала видео, где готовит новогодние кексы в форме елочки.

Новый год 2021 уже совсем скоро. А это значит, что пора составлять не только списки подарков и желаний, но и меню праздничного стола.

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Популярная ведущая Нового канала Леся Никитюк решила поделиться с поклонницами рецептом одного из своих любимых новогодних десертов. Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость показала, как готовила сырные кексы у форме елочек.

РЕЦЕПТ НОВОГОДНИХ КЕКСОВ ОТ ЛЕСИ НИКИТЮК

Ингредиенты:

2 яйца

сахар 100 гр

молоко 110 мл

Творог 175 гр

мука рисовая 100 гр

разрыхлитель 3 гр

соль

ванилин

Приготовление:

Яйца взбить с сахаром, добавить все остальные ингредиенты! Тесто должно быть как густая сметана!

Затем залить тесто в формы и выпекать20 минут при температуре 170 градусов.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото и видео:

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