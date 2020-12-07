Рецепт новогоднего десерта: Леся Никитюк подсказала, как приготовить сырные кексы
Ведущая Леся Никитюк опубликовала видео, где готовит новогодние кексы в форме елочки.
Новый год 2021 уже совсем скоро. А это значит, что пора составлять не только списки подарков и желаний, но и меню праздничного стола.
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Популярная ведущая Нового канала Леся Никитюк решила поделиться с поклонницами рецептом одного из своих любимых новогодних десертов. Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость показала, как готовила сырные кексы у форме елочек.
РЕЦЕПТ НОВОГОДНИХ КЕКСОВ ОТ ЛЕСИ НИКИТЮК
Ингредиенты:
- 2 яйца
- сахар 100 гр
- молоко 110 мл
- Творог 175 гр
- мука рисовая 100 гр
- разрыхлитель 3 гр
- соль
- ванилин
Приготовление:
- Яйца взбить с сахаром, добавить все остальные ингредиенты! Тесто должно быть как густая сметана!
- Затем залить тесто в формы и выпекать20 минут при температуре 170 градусов.
Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото и видео:
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