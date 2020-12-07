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Рецепт новогоднего десерта: Леся Никитюк подсказала, как приготовить сырные кексы

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Ведущая Леся Никитюк опубликовала видео, где готовит новогодние кексы в форме елочки.
Рецепт новогоднего десерта: Леся Никитюк подсказала, как приготовить сырные кексы
Рецепт новогоднего десерта: Леся Никитюк подсказала, как приготовить сырные кексы
instagram.com/lesia_nikituk

Новый год 2021 уже совсем скоро. А это значит, что пора составлять не только списки подарков и желаний, но и меню праздничного стола.

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Популярная ведущая Нового канала Леся Никитюк решила поделиться с поклонницами рецептом одного из своих любимых новогодних десертов. Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость показала, как готовила сырные кексы у форме елочек. 

РЕЦЕПТ НОВОГОДНИХ КЕКСОВ ОТ ЛЕСИ НИКИТЮК

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • сахар 100 гр
  • молоко 110 мл
  • Творог 175 гр
  • мука рисовая 100 гр
  • разрыхлитель 3 гр
  • соль
  • ванилин

Приготовление:

  • Яйца взбить с сахаром, добавить все остальные ингредиенты! Тесто должно быть как густая сметана!
  • Затем залить тесто в формы и выпекать20 минут при температуре 170 градусов.

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Теги: Леся Никитюк, рецепты на новый год
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Источник: ivonа bigmir)net

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