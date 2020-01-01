Полностью обнаженная: Бывшая Леонардо Ди Каприо снялась голой

Супермодель Хелена Кристенсен показала голые фото.

Известная датская супермодель Хелена Кристенсен, которая в девяностых годах была возлюбленной голливудского актера Леонардо Ди Каприо, поразила подписчиков откровенной фотосессией.

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На своей странице в Инстаграм 51-летняя звезда подиумов разместила подборку кадров, где она позировала полностью голой. Хелена демонстрировала голое тело, лежа на диване. Пикантные фото модель решила оставить без подписи. Однако, указала автора снимков - фотохудожницу Кэт Ирлин.

Хелена Кристенсен снялась голой instagram.com/helenachristensen

Хелена Кристенсен снялась голой instagram.com/helenachristensen

Хелена Кристенсен снялась голой instagram.com/helenachristensen

Хелена Кристенсен снялась голой instagram.com/helenachristensen

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