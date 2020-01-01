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Полностью обнаженная: Бывшая Леонардо Ди Каприо снялась голой

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Супермодель Хелена Кристенсен показала голые фото.
Полностью обнаженная: Бывшая Леонардо Ди Каприо снялась голой
Полностью обнаженная: Бывшая Леонардо Ди Каприо снялась голой
instagram.com/helenachristensen

Известная датская супермодель Хелена Кристенсен, которая в девяностых годах была возлюбленной голливудского актера Леонардо Ди Каприо, поразила подписчиков откровенной фотосессией.

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На своей странице в Инстаграм 51-летняя звезда подиумов разместила подборку кадров, где она позировала полностью голой. Хелена демонстрировала голое тело, лежа на диване. Пикантные фото модель решила оставить без подписи. Однако, указала автора снимков - фотохудожницу Кэт Ирлин.

Хелена Кристенсен снялась голой
Хелена Кристенсен снялась голой
instagram.com/helenachristensen
Хелена Кристенсен снялась голой
Хелена Кристенсен снялась голой
instagram.com/helenachristensen
Хелена Кристенсен снялась голой
Хелена Кристенсен снялась голой
instagram.com/helenachristensen
Хелена Кристенсен снялась голой
Хелена Кристенсен снялась голой
instagram.com/helenachristensen

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Теги: Хелена Кристенсен, Леонардо Ди Каприо
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Источник: ivonа bigmir)net

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