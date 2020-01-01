Полностью обнаженная: Бывшая Леонардо Ди Каприо снялась голой
Супермодель Хелена Кристенсен показала голые фото.
Известная датская супермодель Хелена Кристенсен, которая в девяностых годах была возлюбленной голливудского актера Леонардо Ди Каприо, поразила подписчиков откровенной фотосессией.
Читай также: Сын 90-летнего Григория Чапкиса высказался о браке отца с 38-летней женой
На своей странице в Инстаграм 51-летняя звезда подиумов разместила подборку кадров, где она позировала полностью голой. Хелена демонстрировала голое тело, лежа на диване. Пикантные фото модель решила оставить без подписи. Однако, указала автора снимков - фотохудожницу Кэт Ирлин.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Оля Полякова похвасталась безупречными формами в обтягивающем леопардовом наряде
- “Холостячка“ Ксения Мишина объяснила, почему Рыбак не вылетел в седьмом выпуске
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил