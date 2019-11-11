Однажды в Голливуде: ТОП-10 самых красивых пассий Лео Ди Каприо
Стольким количеством любовных связей, коим успел запомниться за 46 лет жизни сегодняшний именинник Леонардо Ди Каприо, не может похвастаться ни один современный актер Голливуда. В его постели побывали самые горячие девушки, за одну ночь с которыми многие мужчины могли бы отдать свою душу в вечное владение Дьяволу. Однако красавчик, эко-активист, один из самых высокооплачиваемых актеров ХХI века Ди Каприо до сих пор продолжает искать идеал, а на великосветских мероприятиях, кажется, гораздо комфортнее чувствует себя в компании мамы, а не очередной подружки. Мы искренне не понимаем Лео, ведь в его сильных, но не совсем уверенных руках были самые роскошные девушки мира(!). 11 ноября счастливчик Ди Каприо отмечает 46-летие, а Ivona вспоминает самые громкие романы актера с признанными идеалами совершенства - современными богинями красоты и по совместительству экс-возлюбленными “Выжившего”.
- Амбер Валетта
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С одной из самых первых супермоделей легендарной “группировки 90-х” Лео начал встречаться в 1995 году. И как жаль, что все закончилось лишь короткой интрижкой без будоражащего сознание продолжения. А ведь молодой актер увидел Амбер на страницах журнала и поднял настоящую шумиху, заставив своих менеджеров отыскать контакты признанной среди манекенщиц светловолосой Афродиты. История могла бы стать настоящим романтическим приключением, но обернулась первой из многочисленных последующих любовных шумих.
- Клэр Дэйнс
“Влюбиться в свою партнершу по фильму” - типичное актерское задание с любовным флером Лео выполнил с невероятной скоростью и схожим по динамике движения фиаско. С Клэр Дэйнс красавчик Ди Каприо познакомился на съемочной площадке “Ромео и Джульетта”. В картине пара играла чрезвычайно пылко и страстно, но вот дальше съемочного павильона их роман не вышел. Молодой и амбициозной Клэр Лео показался слишком беспечным и легкомысленным.
- Хелена Кристенсен
Вероятно, вы обращали внимание на то, что большинство пассий плейбоя Ди Каприо подходят под одну категорию красавиц, в которой преобладающими являются такие показатели как светлые волосы, длинные ноги, невинная и слегка простоватая внешность, а также значительно ниже его собственного возрастной показатель. Датская супермодель Хелена Кристенсен была брюнеткой с невероятно загадочной и не понятной простому обывателю наружностью. А еще она была старше Лео на целых 6 лет! Недолгий, но искренний роман, кажется, оставил в сердце актера неизлечимую рану, ведь после манекенщицы светловолосый бог киноолимпа выбирал исключительно возлюбленных, которые младше его самого.
- Ева Герцигова
Мы не уверены, что в истории кинематографа была более красивая, но недолговечная пара, чем союз Лео и чешской супермодели Евы Герциговой. Нежные отношения между молодыми людьми продлились всего два месяца. Не понимаем, что именно пошло не так в этих в определенном смысле “опасных связях”, но по утрате друг друга что Лео, что Ева убивались не слишком долго.
- Жизель Бюндхен
В истории любовных паутин американского актера итальянского происхождения Лео Ди Капри не было более продолжительного союза. С бразильской красавицей Жизель наш любимый “авиатор” провстречался целых 5 лет, все это время заваливая любимую подарками, цветами и даже осмелившись преподнести в подарок обручальное кольцо! У возлюбленных было много общих интересов, один из которых должен был стать определяющим для Лео - любовь обоих к экологии. Вот только уже через год после расставания с Лео бразильянка вышла замуж за футболиста Тома Брэди, с которым до сих пор невероятно счастлива в браке.
- Бар Рафаэли
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Израильская топ-модель Бар Рафаэли должна была стать спасением для уставшего Лео, который приковылял к ней в паре со своим разбитым сердцем и крахом надежд после болезненного расставания с Жизель. Ангелоподобная красавица была его истинной поддержкой и опорой целых три года, но после очень милого и искрящегося искренностью романа девушка рассталась с Лео. Поговаривают, что разрыв стал неизбежным финалом отношений, в которых партнер не хотел брать брачную ответственностью за жизнь подруги на себя.
- Блейк Лайвли
После череды неудачных романов с топ-моделями Лео решил вернуться к истокам - закрутить любовную историю с представительницей киноиндустрии. Избранницей Ди Каприо стала известная “сплетница” Блейк Лайвли - такая же блондинистая, длинноногая и невероятно милая, как и все предыдущие пассии влюбленного актера. Съемочная группа легендарного серила про жизнь манхэттенской элиты - “Сплетницы” с тоской вспоминает, какими очаровательными казались со стороны отношения двух актеров. Блейк не только постоянно звонила своему бойфренду, но и отправляла ему фото с любимой куклой прямо со съемочной площадки. Поговаривают, что их отношениям пришел конец благодаря вмешательству мамы Лео, которая решительно не одобряла вторую половинку сына.
- Эрин Хизертон
Лео обожает ангелоподобных девушек и это факт. Где же в Америке можно найти большое количество настоящих небесных созданий на один квадратный метр, чем на показах бельевого гиганта Victoria’s Secret? Неудивительно, что очередным годовым утешением для Лео стала типичная американская топ-модель с внешностью девушки по-соседству. Эрин Хитертон даже удалось притащить бойфренда на “ангельское” шоу, но вот удержать надолго так и не сумела, передав эстафету следующей блондинистой манекенщице.
- Тони Гаррн
Ангельская красавица немецкого происхождения Тони Гаррн привлекла актера на Каннском кинофестивале в 2013 году, откуда Лео сразу увез ее кататься по морским просторам на собственной яхте. 18-летняя разница в возрасте, кажется, не смущала ни одного, ни другого партнера, однако удержать страсть и пылкость в отношениях партнеры надолго не смогли. Не успели фаната Лео привыкнуть к его очередной любовной связи, как актер уже променял Тони на певицу Рианну.
- Келли Рорбах
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За всю историю любовных связей Леонардо Ди Каприо, мы успели убедиться, что актеру нравятся девушки с нарочито простоватой внешностью, но не лишенные сексуальности. Если у некоторых предыдущих пассий актера ее не хватало, то у Келли она имелась даже в излишестве. Найти полностью одетые фото американской модели и актрисы оказалось миссией невыполнимой. С актером девушка встречалась 9 месяцев и кажется пресытила Лео своей бурлящей энергетикой - в случае Ди Каприо к хорошему быстро привыкаешь.
Как бы сильно мы не любили и не восхищались одним из самых талантливых игроков современной киноиндустрии, понять его невероятно сложно. Сердца самых красивых женщин кино- и фэшн-индустрии были в его полном и безраздельном владении, а он, кажется, ничуть не заботясь об их состоянии, отшвыривал их, спешил поскорее найти другую любящую душу, но в итоге все равно заканчивал в вечной, хоть и не самой плохой компании собственной мамочки. Не будем делать поспешных выводов, но, похоже, что душевное состоянии китов и климатические изменения беспокоит Лео гораздо больше, чем поиск своей второй половинки.
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