Однажды в Голливуде: ТОП-10 самых красивых пассий Лео Ди Каприо

Топ-модели, ангелы Victoria’s Secret и самые красивые актрисы: вспоминаем многочисленных вторых половинок самого любвеобильного актера современности Леонардо Ди Каприо.

Стольким количеством любовных связей, коим успел запомниться за 46 лет жизни сегодняшний именинник Леонардо Ди Каприо, не может похвастаться ни один современный актер Голливуда. В его постели побывали самые горячие девушки, за одну ночь с которыми многие мужчины могли бы отдать свою душу в вечное владение Дьяволу. Однако красавчик, эко-активист, один из самых высокооплачиваемых актеров ХХI века Ди Каприо до сих пор продолжает искать идеал, а на великосветских мероприятиях, кажется, гораздо комфортнее чувствует себя в компании мамы, а не очередной подружки. Мы искренне не понимаем Лео, ведь в его сильных, но не совсем уверенных руках были самые роскошные девушки мира(!). 11 ноября счастливчик Ди Каприо отмечает 46-летие, а Ivona вспоминает самые громкие романы актера с признанными идеалами совершенства - современными богинями красоты и по совместительству экс-возлюбленными “Выжившего”.

Амбер Валетта

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С одной из самых первых супермоделей легендарной “группировки 90-х” Лео начал встречаться в 1995 году. И как жаль, что все закончилось лишь короткой интрижкой без будоражащего сознание продолжения. А ведь молодой актер увидел Амбер на страницах журнала и поднял настоящую шумиху, заставив своих менеджеров отыскать контакты признанной среди манекенщиц светловолосой Афродиты. История могла бы стать настоящим романтическим приключением, но обернулась первой из многочисленных последующих любовных шумих.

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Клэр Дэйнс

“Влюбиться в свою партнершу по фильму” - типичное актерское задание с любовным флером Лео выполнил с невероятной скоростью и схожим по динамике движения фиаско. С Клэр Дэйнс красавчик Ди Каприо познакомился на съемочной площадке “Ромео и Джульетта”. В картине пара играла чрезвычайно пылко и страстно, но вот дальше съемочного павильона их роман не вышел. Молодой и амбициозной Клэр Лео показался слишком беспечным и легкомысленным.

Клэр Дэйнс pinterest.com

Хелена Кристенсен

Вероятно, вы обращали внимание на то, что большинство пассий плейбоя Ди Каприо подходят под одну категорию красавиц, в которой преобладающими являются такие показатели как светлые волосы, длинные ноги, невинная и слегка простоватая внешность, а также значительно ниже его собственного возрастной показатель. Датская супермодель Хелена Кристенсен была брюнеткой с невероятно загадочной и не понятной простому обывателю наружностью. А еще она была старше Лео на целых 6 лет! Недолгий, но искренний роман, кажется, оставил в сердце актера неизлечимую рану, ведь после манекенщицы светловолосый бог киноолимпа выбирал исключительно возлюбленных, которые младше его самого.

Хелена Кристенсен pinterest.com

Ева Герцигова

Мы не уверены, что в истории кинематографа была более красивая, но недолговечная пара, чем союз Лео и чешской супермодели Евы Герциговой. Нежные отношения между молодыми людьми продлились всего два месяца. Не понимаем, что именно пошло не так в этих в определенном смысле “опасных связях”, но по утрате друг друга что Лео, что Ева убивались не слишком долго.

Ева Герцигова pinterest.com

Жизель Бюндхен

В истории любовных паутин американского актера итальянского происхождения Лео Ди Капри не было более продолжительного союза. С бразильской красавицей Жизель наш любимый “авиатор” провстречался целых 5 лет, все это время заваливая любимую подарками, цветами и даже осмелившись преподнести в подарок обручальное кольцо! У возлюбленных было много общих интересов, один из которых должен был стать определяющим для Лео - любовь обоих к экологии. Вот только уже через год после расставания с Лео бразильянка вышла замуж за футболиста Тома Брэди, с которым до сих пор невероятно счастлива в браке.

Жизель Бюндхен pinterest.com

Бар Рафаэли

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Израильская топ-модель Бар Рафаэли должна была стать спасением для уставшего Лео, который приковылял к ней в паре со своим разбитым сердцем и крахом надежд после болезненного расставания с Жизель. Ангелоподобная красавица была его истинной поддержкой и опорой целых три года, но после очень милого и искрящегося искренностью романа девушка рассталась с Лео. Поговаривают, что разрыв стал неизбежным финалом отношений, в которых партнер не хотел брать брачную ответственностью за жизнь подруги на себя.

Бар Рафаэли pinterest.com

Блейк Лайвли

После череды неудачных романов с топ-моделями Лео решил вернуться к истокам - закрутить любовную историю с представительницей киноиндустрии. Избранницей Ди Каприо стала известная “сплетница” Блейк Лайвли - такая же блондинистая, длинноногая и невероятно милая, как и все предыдущие пассии влюбленного актера. Съемочная группа легендарного серила про жизнь манхэттенской элиты - “Сплетницы” с тоской вспоминает, какими очаровательными казались со стороны отношения двух актеров. Блейк не только постоянно звонила своему бойфренду, но и отправляла ему фото с любимой куклой прямо со съемочной площадки. Поговаривают, что их отношениям пришел конец благодаря вмешательству мамы Лео, которая решительно не одобряла вторую половинку сына.

Блейк Лайвли pinterest.com

Эрин Хизертон

Лео обожает ангелоподобных девушек и это факт. Где же в Америке можно найти большое количество настоящих небесных созданий на один квадратный метр, чем на показах бельевого гиганта Victoria’s Secret? Неудивительно, что очередным годовым утешением для Лео стала типичная американская топ-модель с внешностью девушки по-соседству. Эрин Хитертон даже удалось притащить бойфренда на “ангельское” шоу, но вот удержать надолго так и не сумела, передав эстафету следующей блондинистой манекенщице.

Эрин Хитертон pinterest.com

Тони Гаррн

Ангельская красавица немецкого происхождения Тони Гаррн привлекла актера на Каннском кинофестивале в 2013 году, откуда Лео сразу увез ее кататься по морским просторам на собственной яхте. 18-летняя разница в возрасте, кажется, не смущала ни одного, ни другого партнера, однако удержать страсть и пылкость в отношениях партнеры надолго не смогли. Не успели фаната Лео привыкнуть к его очередной любовной связи, как актер уже променял Тони на певицу Рианну.

Тони Гаррн pinterest.com

Келли Рорбах

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За всю историю любовных связей Леонардо Ди Каприо, мы успели убедиться, что актеру нравятся девушки с нарочито простоватой внешностью, но не лишенные сексуальности. Если у некоторых предыдущих пассий актера ее не хватало, то у Келли она имелась даже в излишестве. Найти полностью одетые фото американской модели и актрисы оказалось миссией невыполнимой. С актером девушка встречалась 9 месяцев и кажется пресытила Лео своей бурлящей энергетикой - в случае Ди Каприо к хорошему быстро привыкаешь.

Келли Рорбах pinterest.com

Как бы сильно мы не любили и не восхищались одним из самых талантливых игроков современной киноиндустрии, понять его невероятно сложно. Сердца самых красивых женщин кино- и фэшн-индустрии были в его полном и безраздельном владении, а он, кажется, ничуть не заботясь об их состоянии, отшвыривал их, спешил поскорее найти другую любящую душу, но в итоге все равно заканчивал в вечной, хоть и не самой плохой компании собственной мамочки. Не будем делать поспешных выводов, но, похоже, что душевное состоянии китов и климатические изменения беспокоит Лео гораздо больше, чем поиск своей второй половинки.

Ранее мы писали о том, какие актрисы старше 40 лет никогда не делили пластику лица, предпочитая стареть естественно.

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