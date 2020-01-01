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Оля Полякова похвасталась безупречными формами в обтягивающем леопардовом наряде

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Певица Оля Полякова сняла ролик, где она приседает на публике в леопардовом комбинезоне и на каблуках.
Оля Полякова похвасталась безупречными формами в обтягивающем леопардовом наряде
Оля Полякова похвасталась безупречными формами в обтягивающем леопардовом наряде
instagram.com/polyakovamusic

Одна из самых популярных артисток Украины, певица, актриса, ведущая и экс-тренер “Лиги смеха“ Оля Полякова восхитила поклонников безупречной фигурой в обтягивающем наряде.

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В соцсети TikTok знаменитость опубликовала соблазнительное видео, где она приседает на глазах у прохожих, демонстрируя на камеру подтянутые ягодицы. В ролике Полякова появилась в леопардовом комбинезоне с черным поясом и сапожках на каблуках. Волосы звезда завязала в высокий хвост. Оля двигалась под трек “Pump Up The Jam“ группы The Hit Crew.

@polyakova_olya

Pump up the jam 🍑 ##оляполякова ##смогумогу ##ночнаяжрица ##спортсменка

♬ Pump Up The Jam - The Hit Crew

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Теги: Оля Полякова
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Источник: ivonа bigmir)net

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