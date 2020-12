Оля Полякова похвасталась безупречными формами в обтягивающем леопардовом наряде

Певица Оля Полякова сняла ролик, где она приседает на публике в леопардовом комбинезоне и на каблуках.

Одна из самых популярных артисток Украины, певица, актриса, ведущая и экс-тренер “Лиги смеха“ Оля Полякова восхитила поклонников безупречной фигурой в обтягивающем наряде.

В соцсети TikTok знаменитость опубликовала соблазнительное видео, где она приседает на глазах у прохожих, демонстрируя на камеру подтянутые ягодицы. В ролике Полякова появилась в леопардовом комбинезоне с черным поясом и сапожках на каблуках. Волосы звезда завязала в высокий хвост. Оля двигалась под трек “Pump Up The Jam“ группы The Hit Crew.

