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Изменилась до неузнаваемости: В Сеть слили кадры откровенной фотосессии Кароль

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На новых фото Тина Кароль позирует с обнаженной спиной.

Кароль засветилась в откровенном образе
Кароль засветилась в откровенном образе
instagram.com/_fantina

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В Сеть слили свежие откровенные фото певицы Тины Кароль. На снимке звезда засветилась в пикантном наряде.

Фото появилось на станице фан-клуба Тины в Инстаграм.

В кадре Кароль лежит на кровати, демонстрируя обнаженную спину. Прическа и наряд артистки делают ее совершенно не похожей на себя.

Новая фотосессия Тины, - написали на страничке.

Кароль засветилась в откровенном образе
Кароль засветилась в откровенном образе
instagram.com/_fantina

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Теги: Тина Кароль, наряды звезд, откровенные наряды
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Источник: Ivonа bigmir)net

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