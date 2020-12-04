Оля Полякова показала, как выглядела 10 лет назад
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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала коллаж из двух фото. На первом кадре знаменитость продемонстрировала, как выглядит сейчас: ирокез на голове, яркий макияж и силуэтное платье. На втором снимке певица напомнила, какой была 10 лет назад: собранные волосы, менее яркий мейк и платье с глубоким декольте. Стоит отметить, что фото очень похожи, ведь артистка даже повторила позу, как на архивном снимке.
Под публикацией Полякова поинтересовалась у фанатов, изменилась ли она за довольно длительный промежуток времени:
«Разница 10 лет! Изменилась?)»
Поклонники обвинили Олю в использовании фотошопа, и написали об этом в комментариях:
«Справа стало больше фотошопа».
«Это вопрос к фильтрам и ретуши, они точно в курсе».
«Фотошоп изменил».
«Прогресс фотошопа в 10 лет».
«Хватит так фотошопить себя!»
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