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Оля Полякова показала, как выглядела 10 лет назад

Комментариев: 1
Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками архивным фото.

Оля Полякова показала, как выглядела 10 лет назад
Оля Полякова показала, как выглядела 10 лет назад
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала коллаж из двух фото. На первом кадре знаменитость продемонстрировала, как выглядит сейчас: ирокез на голове, яркий макияж и силуэтное платье. На втором снимке певица напомнила, какой была 10 лет назад: собранные волосы, менее яркий мейк и платье с глубоким декольте. Стоит отметить, что фото очень похожи, ведь артистка даже повторила позу, как на архивном снимке.

Под публикацией Полякова поинтересовалась у фанатов, изменилась ли она за довольно длительный промежуток времени:

«Разница 10 лет! Изменилась?)»

Поклонники обвинили Олю в использовании фотошопа, и написали об этом в комментариях:

«Справа стало больше фотошопа».

«Это вопрос к фильтрам и ретуши, они точно в курсе».

«Фотошоп изменил».

«Прогресс фотошопа в 10 лет».

«Хватит так фотошопить себя!»

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Теги: Оля Полякова, Оля Полякова 2020, Оля Полякова певица, Оля Полякова фото, Оля Полякова инстаграм
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
v_skripnyuk    04.12.2020, 14:25
Оценка:  0
v_skripnyuk
Почти не изменилась, красотка))
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