Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками архивным фото.

Оля Полякова показала, как выглядела 10 лет назад instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала коллаж из двух фото. На первом кадре знаменитость продемонстрировала, как выглядит сейчас: ирокез на голове, яркий макияж и силуэтное платье. На втором снимке певица напомнила, какой была 10 лет назад: собранные волосы, менее яркий мейк и платье с глубоким декольте. Стоит отметить, что фото очень похожи, ведь артистка даже повторила позу, как на архивном снимке.

Под публикацией Полякова поинтересовалась у фанатов, изменилась ли она за довольно длительный промежуток времени:

«Разница 10 лет! Изменилась?)»

Поклонники обвинили Олю в использовании фотошопа, и написали об этом в комментариях:

«Справа стало больше фотошопа». «Это вопрос к фильтрам и ретуши, они точно в курсе». «Фотошоп изменил». «Прогресс фотошопа в 10 лет». «Хватит так фотошопить себя!»

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