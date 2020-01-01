Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками трогательной историей из детства.

Полуголая Даша Астафьева растрогала поклонников историей из детства instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где позировала лежа на берегу моря в раздельном купальнике. Пляжный наряд оголил аппетитные формы знаменитости, выделив пышную грудь и плоский животик. Под публикацией певица рассказала историю из детства, которая откликнулась в сердцах подписчиков. Речь шла о Дашиной мечте – кукле Барби. Звезда вспомнила, что куклу ей приобрели в Воркуте, куда отправились в гости к бабушке. Однако счастье длилось не долго, и на обратной дороге домой дети в вагоне сломали ее мечту:

«Признание, и успех в вагоне, так охмелили мое детское сознание, что я даже не сразу поняла, когда вернулась в родное купе слова мамы «кто сломал руки и ноги». Счастье оказалось таким же поддельным, как и далекая Сестра Барби..»

Поклонники остались тронуты душевной историей Астафьевой и поделились своими воспоминаниями из детства, поддержав любимую артистку.

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