Американская рэп-исполнительница Карди Би призналась, что ее дочь никогда не станет «мажоркой».

Карди Би рассказала, кем никогда не станет ее дочь instagram.com/iamcardib

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Популярная певица Карди Би очень долго шла к своему успеху, поэтому знает цену не только славы, но и денег. В интервью изданию People Карди рассказала, что награды, гонорары, всемирная известность не изменили ее внутренний стержень и не отразились на воспитании дочери Калче Киари Сэфас:

«Она растёт, зная реалии нашего мира, зная все сложности темнокожих людей в этой стране... Да, она каждый день ходит в бассейн, хотя я могла выйти только на пыльные улицы — но деньги всего не решают, и Калче это понимает...», — сказала звезда.

Знаменитость уверена, что сострадание играет большую роль в воспитании, поэтому старается привить своему ребенку положительные качества и ценности, которые нельзя купить за деньги:

«Если подумать, то покупать такие вещи вообще не стоит, лучше использовать материальные возможности для ликвидации неравенства и угнетения».

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