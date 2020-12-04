«Платье ужасное»: Лидию Таран раскритиковали за ее внешний вид
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Популярная телеведущая Лидия Таран на своей странице в Инстаграм опубликовала праздничное фото. На кадре знаменитость предстала в силуэтном платье молочного цвета. Образ телезвезда дополнила лодочками, сдержанным макияжем и распущенными волосами. Лидия позирует возле елки, украшенной сияющими гирляндами. Под публикацией Таран пожелала подписчикам проживать настоящие, искренние эмоции:
«Друзі! Будьте пильними! 👁В магазинах нашого міста з‘явились фальшиві ялинкові прикраси!🎄 Виглядають - точно як справжні, тільки радості від них - ніякої! 😜»
Однако поклонникам не понравилось платье Лидии, и они выразили свое недовольство в комментариях:
«Платье ужасное».
«Сукня просто жах».
«Хто придумав такий фасон плаття?»
«Сукня жахлива».
Телеведущая не стала молчать, и резко ответила хейтерам:
«Для тих, хто раптом вирішив оцінити сукню – почитайте пост( він не про одяг! А про фальшиві іграшки) себто з побажанням вам справжніх емоцій і радості), а не псевдощастя».
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