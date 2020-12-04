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«Платье ужасное»: Лидию Таран раскритиковали за ее внешний вид

Комментариев: 2
Украинская журналистка Лидия Таран поделилась с подписчиками новогодним снимком.

Лидию Таран раскритиковали за ее внешний вид
Лидию Таран раскритиковали за ее внешний вид
instagram.com/lidiyataran

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Популярная телеведущая Лидия Таран на своей странице в Инстаграм опубликовала праздничное фото. На кадре знаменитость предстала в силуэтном платье молочного цвета. Образ телезвезда дополнила лодочками, сдержанным макияжем и распущенными волосами. Лидия позирует возле елки, украшенной сияющими гирляндами. Под публикацией Таран пожелала подписчикам проживать настоящие, искренние эмоции:

«Друзі! Будьте пильними! 👁В магазинах нашого міста з‘явились фальшиві ялинкові прикраси!🎄 Виглядають - точно як справжні, тільки радості від них - ніякої! 😜»

Однако поклонникам не понравилось платье Лидии, и они выразили свое недовольство в комментариях:

«Платье ужасное».

«Сукня просто жах».

«Хто придумав такий фасон плаття?»

«Сукня жахлива».

Телеведущая не стала молчать, и резко ответила хейтерам:

«Для тих, хто раптом вирішив оцінити сукню – почитайте пост( він не про одяг! А про фальшиві іграшки) себто з побажанням вам справжніх емоцій і радості), а не псевдощастя».

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Теги: Лидия Таран, Лидия Таран 2020, Лидия Таран инстаграм, Лидия Таран фото, Лидия Таран телеведущая
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.12.2020, 13:00
Оценка:  0
гость
Я бы с ней в сауне вместе с этим платьем попарил бы кочан.
trgvm1    04.12.2020, 11:49
Оценка:  -1
trgvm1
нормальное платье
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